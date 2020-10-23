高雄深度「慢」旅遊　東高慢食旅打造新旅行風格

高市近年推動「慢」食旅，鼓勵民眾在繁忙、緊湊的都會生活中親近高雄偏鄉、細細品味生活樂趣。由觀光局打造「東高慢食旅」生活提案，其中特色餐飲業者經評選出甲仙皇都、六龜清波愛玉園、美濃濃夫生活、茂林瑪姿餐廳、桃源藤枝馬里山等16家認證店家， 提供民眾國內旅遊優質選擇。

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▲「東高慢食旅」特色餐飲業者經評選出16家認證店家， 提供民眾國內旅遊優質選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.22）

× ▲「東高慢食旅」特色餐飲業者經評選出16家認證店家， 提供民眾國內旅遊優質選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.22）

另外也透過台灣觀光巴士、多元計程車等業者，成立「東高慢食旅車隊」 於7月啟動，並開發了三條經典主題建議路線，其中台灣觀巴「旗山-寶來-美濃一日遊」行程約305人次參與、天池(中之關)行程約80人次參加，解決交通不便問題。

▲「東高慢食旅」特色餐飲業者經評選出16家認證店家， 提供民眾國內旅遊優質選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.22）