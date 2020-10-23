高雄深度「慢」旅遊　東高慢食旅打造新旅行風格

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高雄深度「慢」旅遊　東高慢食旅打造新旅行風格

記者陳美嘉/高雄報導

calendar_today2020-10-23 10:40:00

▲高市觀光局打造「東高慢食旅」生活提案，經評選出16家認證店家， 提供民眾國內旅遊優質選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.22）
▲高市觀光局打造「東高慢食旅」生活提案，經評選出16家認證店家， 提供民眾國內旅遊優質選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.22）

高市近年推動「慢」食旅，鼓勵民眾在繁忙、緊湊的都會生活中親近高雄偏鄉、細細品味生活樂趣。由觀光局打造「東高慢食旅」生活提案，其中特色餐飲業者經評選出甲仙皇都、六龜清波愛玉園、美濃濃夫生活、茂林瑪姿餐廳、桃源藤枝馬里山等16家認證店家， 提供民眾國內旅遊優質選擇。

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▲「東高慢食旅」特色餐飲業者經評選出16家認證店家，
▲「東高慢食旅」特色餐飲業者經評選出16家認證店家， 提供民眾國內旅遊優質選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.22）
觀光局長周玲妏表示，這次與在地協會高雄市東高雄觀光產業聯盟合作，不但將認證慢食店家納入遊程軸線外，也融入地方創生概念，異業合作跨域結盟，創造東高雄「越在地、越國際」獨特性，逐步打造東高雄的慢遊旅行風格。

另外也透過台灣觀光巴士、多元計程車等業者，成立「東高慢食旅車隊」 於7月啟動，並開發了三條經典主題建議路線，其中台灣觀巴「旗山-寶來-美濃一日遊」行程約305人次參與、天池(中之關)行程約80人次參加，解決交通不便問題。

▲「東高慢食旅」特色餐飲業者經評選出16家認證店家，
▲「東高慢食旅」特色餐飲業者經評選出16家認證店家， 提供民眾國內旅遊優質選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.22）
「慢食店家」認證是對店家的慢食創意料理評鑑，包括食材友善度、文化連結性、價格公平性及熱情友好度等四大面向；並透過導覽培訓活動，於東高雄9區培養數10位的導覽人員，為遊客提供更深度的旅遊體驗服務；觀光局也印製限量100本的東高慢食旅專書供之民眾索閱。
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