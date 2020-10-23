駐美代表處職員確診　外交部：接觸者自主隔離14天

美國新冠肺炎疫情持續惡化，至今（23）日累計確診超過842萬人，死亡突破22.3萬。我國駐美國代表處也傳出一名職員確診，外交部表示，與該名確診職員有接觸史的職員安排接受檢測，並自主隔離14天、實施遠距辦公。這也是繼法國、波蘭代表處傳出一名職員後，再度有我國外館職員確診。

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外交部表示，我國駐美國代表處一名職員於22日確診新冠肺炎（COVID-19），該名職員19日晚間出現輕微發燒現象後，隨即前往醫院檢測，並通報駐處緊急應變小組，之後經採檢確診。該名職員目前仍持續居家隔離。另外，駐處已為與該名職員有接觸史的職員安排接受檢測，並自22日起自主隔離14天，並實施遠距辦公。

外交部指出，為維護駐處同仁及公眾健康，駐處已經立即進行辦公區域消毒作業，並要求全程佩戴口罩上班，在不影響公務下持續進行分組輪流上班。此外，為確保民眾防疫安全，也已進行領務區域全面消毒工作。自10月23日起，代表處也將暫停領務櫃檯服務，恢復時間將另於駐處官網公告。





外交部表示，將密切注意駐美各處所在地的疫情發展，在確保駐外人員健康狀況無虞的情況下，持續推動各項業務。



