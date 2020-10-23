3人輪6日搶到首支iPhone 12！三大電信頭香都愛太平洋藍

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至於為何想搶到iPhone 12系列頭香，魏小姐認為，iPhone最眾多手機業者當中，表現是領頭羊，而且現在首次推出5G手機，它的質量相信也會勝過其他家，所以選擇了iPhone 12系列；目前最想要機型是iPhone 12 Pro 256G，最期待的顏色則是太平洋藍。
台灣大哥大頭香陳先生表示，他是21日晚上8時就來排隊，過去他也是iPhone 7系列的頭香；這次會想換iPhone 12系列，是剛好合約到了可續約，再加上iPhone 12系列這次邊框縮小，且是直角平面，太平洋藍的顏色也滿有質感的，最想拿到的機型則是iPhone 12 Pro 256G 太平洋藍。
遠傳電信頭香曾先生，本身是22日晚上8時就來排隊，由於相當期待iPhone 12系列的5G速度，所以趕緊就來搶頭香；最喜歡這次的太平洋藍，最期待的機型同樣是iPhone 12 Pro 256G 太平洋藍，要把拿到的新機送給家人當作生日禮物。
今年iPhone 12系列正式開賣，但排隊人潮卻似乎不如以往。中華電信信義威秀服務中心的黃姓店長說，這次由於iPhone 12系列是分兩次開賣，所以可能有分散一些人潮；不過，就他們店面觀察，昨日晚上就有50人以上在排隊，這部分是更勝以往，「不到清晨就排滿100人了」。據了解，中華電信信義威秀服務中心從今日凌晨5時30分開始發放號碼牌，當時隨即就發完100位。