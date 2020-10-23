3人輪6日搶到首支iPhone 12！三大電信頭香都愛太平洋藍

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3人輪6日搶到首支iPhone 12！三大電信頭香都愛太平洋藍

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-10-23 09:24:15｜update2020-10-23 10:14:53

▲眾所期待iPhone 12系列，今（23）日正式在台上市。（圖／記者葉政勳攝）
▲眾所期待iPhone 12系列，今（23）日正式在台上市。（圖／記者葉政勳攝）
眾所矚目的蘋果5G新機iPhone 12今（23）正式開賣，於信義威秀周邊的電信門市凌晨6時起就陸續出現人潮。其中一位搶得頭香的民眾向《NOWnews今日新聞》記者表示，她17日下午1點就與3位家人來輪班排隊，至今已等了6日，就是為了搶到iPhone 12 Pro系列的「太平洋藍」新色。值得注意的是，不管是中華電信、台灣大哥大或遠傳等3大電信龍頭，他們頭香客戶都想要iPhone 12 Pro 256G太平洋藍，可見新色的高人氣。
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中華電信頭香魏小姐表示，她在17日下午1時就來排隊，是與3位家人一起來輪班，其中是由男生輪晚上、她輪最後一天，「因為其他人不想接受採訪，就由我來（受訪）」。
至於為何想搶到iPhone 12系列頭香，魏小姐認為，iPhone最眾多手機業者當中，表現是領頭羊，而且現在首次推出5G手機，它的質量相信也會勝過其他家，所以選擇了iPhone 12系列；目前最想要機型是iPhone 12 Pro 256G，最期待的顏色則是太平洋藍。

台灣大哥大頭香陳先生表示，他是21日晚上8時就來排隊，過去他也是iPhone 7系列的頭香；這次會想換iPhone 12系列，是剛好合約到了可續約，再加上iPhone 12系列這次邊框縮小，且是直角平面，太平洋藍的顏色也滿有質感的，最想拿到的機型則是iPhone 12 Pro 256G 太平洋藍。

遠傳電信頭香曾先生，本身是22日晚上8時就來排隊，由於相當期待iPhone 12系列的5G速度，所以趕緊就來搶頭香；最喜歡這次的太平洋藍，最期待的機型同樣是iPhone 12 Pro 256G 太平洋藍，要把拿到的新機送給家人當作生日禮物
今年iPhone 12系列正式開賣，但排隊人潮卻似乎不如以往。中華電信信義威秀服務中心的黃姓店長說，這次由於iPhone 12系列是分兩次開賣，所以可能有分散一些人潮；不過，就他們店面觀察，昨日晚上就有50人以上在排隊，這部分是更勝以往，「不到清晨就排滿100人了」。據了解，中華電信信義威秀服務中心從今日凌晨5時30分開始發放號碼牌，當時隨即就發完100位。
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