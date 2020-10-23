NBA／自家球星想離隊 溜馬有意透過交易得到綠軍星海哥
NBA／自家球星想離隊 溜馬有意透過交易得到綠軍星海哥
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-23 09:31:01
根據《SNY》電視台記者Ian Begley的報導，多位消息人士透露，印第安納溜馬有興趣透過交易來得到波士頓塞爾提克球星Gordon Hayward，不過目前還不知道「綠衫軍」這邊的意向。
Hayward今年季後賽帶傷付出，為球隊在攻防兩端做出貢獻，奮戰精神相當感人。不過他在塞爾提克位置和「雙探花」Jayson Tatum及Jaylen Brown重疊，因此影響發揮空間，個人高達3270萬美元的巨額年薪合約，對於球隊來說也是負擔。在今年6月的NBC體育播客節目中，就曾指出溜馬對於Hayward相當感興趣，而且去年7月時，後者還在家鄉印第安納買了一棟300萬美元的豪宅，引人遐想。
今年30歲的Hayward，本季個人數據有所回升，場均能砍下17.5分、6.7籃板、4.1助攻，表現依舊相當全面，而擁有一定無球能力的他，若轉隊到溜馬，應該也不會有太多適應上的問題。而更重要的是，溜馬球星Victor Oladipo近期開始透露想要離隊的意向，兩人都算是到期合約，Hayward明年還有一個球員選項，如果達成共識或許能各取所需。