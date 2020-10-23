Selina遭火吻面目全非　任爸揭祕辛「要阿中解除婚約」

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任爸表示，事發當天下午4點多在健身房接到電話，對方急促地告知Selina拍戲受重傷，「我急問～有生命危險嗎？一聲『有』～瞬間就像被閃電電擊到～自頭麻到腳底...緊急返家準備簡單衣物隨即趕到機場與阿中及工作同仁們一起飛往上海～一路上眾人無語～我則是一直不斷地～默默地祈禱上蒼～祝福萱萱平安。」
半夜抵達上海醫院，面對頻頻道歉的劇組人員及導演，任爸沒有追根究底的責難，反而安慰大家：「已經發生的事追究責怪已無意義～我們大家一起祈禱上蒼衷心祝福萱萱平安」，然而看著女兒54%嚴重燒傷後的照片，任爸以慘不忍睹形容，「醫生雖然詳細解釋病情...但盤環在我腦海裡只想著～萱萱的存活率～若存活下來將來四肢可以活動嗎？」
任爸回憶在上海第一晚住宿景況，「我還是冷靜地（其實心裡一直淌血）告訴阿中～雖然你們已經訂婚～我覺得萱萱現在已經面目全非～已經不是當初的萱萱我們就解除婚約吧...」接著感謝阿中的有情有義，「沒有他的日夜照顧及律師個性冷靜的分析安慰～萱萱恐怕很難踏過這次死亡的蔭谷。」
礙於醫院規定，任爸等人在返回台灣的SOS專機上才第一次看到包紮如木乃伊般的Selina，「父女見面恍如隔世～當下也只能夠隔空垂淚安慰著彼此～十年了～飛機上相聚痛哭的畫面仍然歷歷在眼前。」
任爸還原Selina的治療過程，「燒燙傷病房真的有如人間煉獄～每天病人要重新換藥包紮傷口時～此起彼落歇斯底里的絕望哭喊聲...實在無法用言語形容...（引火自焚的自殺者若曾走過一趟加護病房保證放棄此念頭）」，並感佩、感謝如天使般的醫護人員耐心安慰並照顧病患。
「因為劇痛難熬每日要合法注射嗎啡～進行麻醉的萱萱～前幾秒還在與我聊天～轉瞬間就像斷了電的機器娃娃倒頭昏睡...因為敏感體質～萱萱一直面對著高燒不退的問題～幾次病危通知半夜三更趕到長庚醫院～看著各科眾名醫在討論解決方法時～除了祈求上蒼保佑我也無能為力只能在旁邊暗自垂淚」，任爸說道。
任爸說，從上海返台的第一晚和任媽抱在一起痛哭，「阿蘭邊哭還邊說～昨晚夢到萱萱還依然在她的肚子裡面沒有生出來～繼續哭著說真後悔不該生下萱萱來人世間遭遇如此嚴重的災難。」
病床上，任爸向女兒分享腦性麻痺黃美蓮博士的故事及她的人生哲學，Selina聽完痛哭失聲，「因為她知道～未來的路需要堅強的毅力才能走下去...無論如何～萱萱妳做到了～萱萱妳做到了～老爸真的以妳為榮。」
任爸透露，復健期間有位婦人傷友來探望Selina，對方斬釘截鐵地跟Selina說，總有一天Selina會跟自己一樣能游泳、泡湯、跑步、爬山，「當下我背對著妳們偷偷拭淚心...想～那將是多麼多麼多麼難熬的漫長日子啊！」回到今日，任爸說：「十年過了～跑步、爬山、游泳、泡湯...萱萱妳做到了～萱萱妳做到了～萱萱妳都做到了...爸爸媽媽以妳為傲～以妳為榮...衷心祝福妳。」（編輯：楊穎軒）