最終辯論為了新冠開戰！拜登：川普害死這麼多人不該連任
最終辯論為了新冠開戰！拜登：川普害死這麼多人不該連任
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-23 09:29:11｜update2020-10-23 10:44:32
2020 美國總統候選人最後一場電視辯論會，在台灣時間週五（ 23 日）早上 9 點，於田納西州納什維爾的貝爾蒙特大學舉行，辯論一開始，主持人就著後續新冠疫情如何因應，向川普及拜登提問。
川普聲稱這是場全球大流行，而他在感染後有幸痊癒並免疫，有信心疫苗即將出現、疫情會很快消失。然而，拜登對川普的說法同樣不以為然，力駁川普應該為疫情失控負責，痛批每天都有上千人死亡，川普卻至今沒有明確的抗疫計畫，可以預見美國將度過黑暗的寒冬，但若是他當上總統，會挹注財政資源全面防疫，包含要大家戴口罩、檢測等等。
接著川普回罵拜登，說對方的動作明明就比他慢好幾個月，而拜登現在說的防疫、抗疫措施，川普政府都已經做了，重申若不是他反應夠快，現在會有更多人死去，至於病毒席捲美國則全是中國的錯。
面對川普反覆強調高比率的復原率，以及包含他在內大部分的人都復原並學習到許多事，拜登則反駁說，川普讓人們學習到死亡恐懼的滋味，川普對疫情失控絕非沒有責任，不明白為何川普到現在都以為疫情在掌控中：「這位要為那麼多人命負責的人，不應該繼續擔任美國總統。」