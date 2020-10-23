全運會南市勇奪17金21銀18銅　曲棍球短桿奪金四連霸

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全運會南市勇奪17金21銀18銅　曲棍球短桿奪金四連霸

記者林怡孜/台南報導

calendar_today2020-10-23 10:23:28

南市全運109年全運會成績亮眼，共獲獎牌56面，打破107年紀錄
▲南市全運會曲棍球賽事勇奪金牌，達成四連霸美夢（圖／台南市政府提供)
兩年一屆的全運會歷經多日戮戰，22日下午在花蓮台灣舉行閉幕典禮，台南市代表隊在這次全民運成績耀眼，共獲得17金21銀18銅，總計56面獎牌，超越107年的43面獎牌，也是縣市合併以來獎牌數最高、金牌數最多的一屆市長黃偉哲對所有教練和選手獲得佳績表示致賀和感謝。
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22日全民運賽事進入最後一天，台南市曲棍球短桿奪得金牌，順利達成四連霸的目標，曲棍球代表隊主要由台南大學體育系學生組成，大多自小學開始以加入俱樂部方式接觸曲棍球，國高中持續至復興國中、關廟國中、新豐高中及台南高商等校銜續訓練，最終到台南大學形成完成的四級培訓體系，選手多利用夜間與假日集訓，在有限時間培養默契及球技，這次不負眾望再次奪冠並達到四連霸的目標！
另一方面，台南市國術項目也奪得5金5銀的亮眼成績，在長兵器項目奪得金牌的吳佩真表示，這是她第3次參加全民運也是第1次站上頒獎台，她特別感謝林育正教練一路上的指導與鼓勵，讓她能如願為台南爭取榮譽第3次代表台南市參賽的林廷翰自四歲起開始練習國術，上屆賽事在南拳項目拿下銅牌後，於兩年間重新調整訓練步調，以超越上屆成績為目標持續努力，在眾多堅強實力選手中脫穎而出，如願超越自我，再拿下一面金牌。

▲吳佩真擅長長兵器，為台南贏得金牌佳績她表示十分光榮（圖／台南市政府提供）
▲吳佩真擅長長兵器，為台南贏得金牌佳績她表示十分光榮（圖／台南市政府提供）
台南市強項的蹼泳，本屆賽事也拿下2金1銀4銅的成績，更拿下男子蹼泳單項總錦標的殊榮，其中在400公尺水面蹼泳奪金的陳柏翰目前就讀台南大學體育系，自當選手開始即自律地每日堅持訓練，本屆賽事也將他上屆的賽事成績推進了1.21秒，如願拿下金牌。
體育處表示，市府在賽前挹注了每位參賽選手培訓經費，未來也將持續兼顧全民運動推展及選手培育，營造更友善且多元化的全民運動風氣，也給予台南市運動選手更優質的訓練環境
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