全運會南市勇奪17金21銀18銅 曲棍球短桿奪金四連霸
全運會南市勇奪17金21銀18銅 曲棍球短桿奪金四連霸
記者林怡孜/台南報導
calendar_today2020-10-23 10:23:28
兩年一屆的全運會歷經多日戮戰，22日下午在花蓮台灣舉行閉幕典禮，台南市代表隊在這次全民運成績耀眼，共獲得17金21銀18銅，總計56面獎牌，超越107年的43面獎牌，也是縣市合併以來獎牌數最高、金牌數最多的一屆﹔市長黃偉哲對所有教練和選手獲得佳績表示致賀和感謝。
22日全民運賽事進入最後一天，台南市曲棍球短桿奪得金牌，順利達成四連霸的目標，曲棍球代表隊主要由台南大學體育系學生組成，大多自小學開始以加入俱樂部方式接觸曲棍球，國高中持續至復興國中、關廟國中、新豐高中及台南高商等校銜續訓練，最終到台南大學形成完成的四級培訓體系，選手多利用夜間與假日集訓，在有限時間培養默契及球技，這次不負眾望再次奪冠並達到四連霸的目標！另一方面，台南市國術項目也奪得5金5銀的亮眼成績，在長兵器項目奪得金牌的吳佩真表示，這是她第3次參加全民運也是第1次站上頒獎台，她特別感謝林育正教練一路上的指導與鼓勵，讓她能如願為台南爭取榮譽﹔第3次代表台南市參賽的林廷翰自四歲起開始練習國術，上屆賽事在南拳項目拿下銅牌後，於兩年間重新調整訓練步調，以超越上屆成績為目標持續努力，在眾多堅強實力選手中脫穎而出，如願超越自我，再拿下一面金牌。
台南市強項的蹼泳，本屆賽事也拿下2金1銀4銅的成績，更拿下男子蹼泳單項總錦標的殊榮，其中在400公尺水面蹼泳奪金的陳柏翰目前就讀台南大學體育系，自當選手開始即自律地每日堅持訓練，本屆賽事也將他上屆的賽事成績推進了1.21秒，如願拿下金牌。體育處表示，市府在賽前挹注了每位參賽選手培訓經費，未來也將持續兼顧全民運動推展及選手培育，營造更友善且多元化的全民運動風氣，也給予台南市運動選手更優質的訓練環境