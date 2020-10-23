3大電信開賣iPhone 12　他排2日就賺到「3萬元大禮包」　

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據在場中華電信門市業者表示，昨日晚間就有50人以上在排隊，今日凌晨5時30分開始發放號碼牌，馬上就發完100位，也就是說「不到清晨就排滿100人了」。
遠傳電信也於今日上午8時串聯台北信義威秀等共10家直營門市，正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro系列。遠傳宣布，當日於信義威秀門市，特別推出超強驚喜開賣活動「舊i換新」，前50名排隊果粉只要持iPhone 6s以上舊機，申辦「遠傳心5G」1399元以上資費，現場再折9300元，等於0元換一支新5G iPhone 12帶回家。
遠傳也表示，再加碼贈送價值超過3000元的「極速快充大禮包」，內含無線充電盤、快充組合；此外，在台北資訊園區、三重正義北、中壢新生、逢甲福星、台南民生、高雄林森、宜蘭羅東、花蓮中正、台東中華共9家遠傳直營門市同步提供加碼早鳥禮。
順利搶得遠傳頭香的曾先生，是遠傳10年老客戶，帶著已經退役的iPhone 6s舊機，以破天荒價格3500元換走最熱門的iPhone 12 Pro 256G太平洋藍；再獲得價值超過3000元的「極速快充配件大禮包」、破萬元的遠傳5G數位服務，讓他直呼「實在太賺了」。
台灣大哥大今日上午正式開賣蘋果iPhone12系列，並於威秀門市舉辦開賣記者會。為回饋2日前就開始排隊的熱情果粉，台灣大總經理林之晨也宣布，準備總價逾3萬元的神祕大禮包，包括台灣大「好速加掛」免費2年份、Apple Watch Series 6以及AirPods Pro等，送給搶得頭香的民眾。
今年搶到台灣大iPhone 12頭香的民眾陳先生，對頭香的位置並不陌生，在2016年iPhone 7上市時，他也是來台灣大門市排第一位的消費，印象中當年額外拿到的獎品是沖繩雙人來回機票，今年為了買iPhone 12 Pro 256G 太平洋藍，送給家人當作生日禮物，特地請2天假，從前天（21日）晚上8點就到場排隊。
林之晨表示，除了頭香大禮外，排在第二到第十位的用戶，申辦指定專案，也可分別獲得1000到6000不等的momo幣，前50位排隊且申辦1,399以上資費購機的早鳥果粉更是人人有獎，有高達5成機率抽中AirPods Pro，另外還有UAG耐衝擊保護殼與原廠電源轉換器等實用好禮。
此外，林之晨指出，開賣首3日在全台申辦台灣大指定5G資費購買iPhone 12系列的用戶，更有機會抽價值近9萬元的宏佳騰智慧電車，歡迎果粉到台灣大全通路申辦購機。