3大電信開賣iPhone 12　他排2日就賺到「3萬元大禮包」　

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順利搶得

頭香的曾先生，是遠傳10年老客戶，帶著已經退役的iPhone 6s舊機，以破天荒價格3500元換走最熱門的iPhone 12 Pro 256G太平洋藍；再獲得價值超過3000元的「極速快充配件大禮包」、破萬元的遠傳5G數位服務，讓他直呼「實在太賺了」。