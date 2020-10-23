百年宮廟進香交流 93歲阿嬤歡喜做是長青楷模
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-10-23 11:30:00
同為百年宮廟的宜蘭同安廟與台中福成宮，結誼30多年互有參訪，重陽節前夕，同安廟信眾前來台中福成宮進香祈福，同行有93歲阿嬤廖林椪頭，祖孫三代一起進香；阿嬤身體硬朗，平時樂當義工，是同安廟長青食堂伙食組一員，協助煮飯供餐﹔台中議員鄭功進，讚稱阿嬤是長青楷模，。
位於宜蘭縣壯圍鄉的同安廟，供奉北極玄天上帝，香火鼎盛，經常舉辦公益慈善活動，是宜蘭民眾的信仰中心﹔多年來，同安廟與供奉高府王爺的台中福成宮互有交流往來。歡慶重陽節，同安廟帶領信眾展開三天進香活動，參訪高雄、台中十多座宮廟，福成宮是參香宮廟之一﹔有朋遠道來訪，鄭功進代表福成宮設宴款待，不少是多年交情的老朋友，相見無不欣喜歡樂。同安廟主委林水金表示，此次來訪除了參香，也為親自感謝熱心支助同安廟的林耿宏先生，林耿宏是宜蘭囝仔，獲悉同安廟成立長青食堂，每周五天，每天席開九桌，免費供餐給65歲以上長輩時，二話不說，允諾贊助長青食堂伙食費，直到年底，大大紓解食堂經費壓力，長輩們都很感謝。
林水金說，長青食堂目前供餐給近百長輩，特別的是，老人服務老人，不少義工是銀髮族，其中，93歲廖林椪頭阿嬤最熱心，是伙食組的大幫手，幾乎天天來幫忙煮飯供餐，林水金特別表揚阿嬤，盛讚她身體健壯， 手腳靈活，熱心公益，是長青楷模。廖林椪頭阿嬤和擔任同安廟榮譽主委的兒子，服務組長的孫女，三代同行，全程腳程利落，孫女稱讚林淑芬阿嬤「比年輕人還有活力」，阿嬤93歲高齡，自稱閒不住，在家種花種菜，多年來熱心公益，哪裡有需要，她都跑第一﹔林淑芬也說，當義工讓阿嬤心情開朗，現在全家跟著在同安廟當義工，看到阿嬤愈做愈健康，全家都快樂。