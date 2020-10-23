韓打「賽諾菲」疫苗亡 陳時中：跟我們的進口批號不同
韓打「賽諾菲」疫苗亡 陳時中：跟我們的進口批號不同
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-23 10:13:21｜update2020-10-23 10:38:23
韓國近日不斷傳出國內出現接種流感疫苗後，意外死亡的案例，根據路透社報導，截至目前死亡人數至少達25人，且傳出死亡案例中，有個案也是施打台灣也有使用的「賽諾菲」疫苗。
對此衛福部長陳時中，今（23）天上午出席「2020台灣全球健康論壇」時，會後受訪時提到，已經跟賽諾菲公司去查詢，看其他世界各地有沒有類似情況，陳時中提到：「事實上現在沒有（類似情況），韓國進口的批號跟我們也不同，台灣也沒有出現過類似的情況，所以我們持續的關心。」另外，有媒體追問，蔡英文總統是否有打流感疫苗，對此陳時中笑答：「應該有吧，我想重要的人物都應該要先打，不過他有沒有確實有打，這可能要問本人」，陳時中表示，希望重要的單位、人物還是要先打一下疫苗會比較好。
針對韓國賽諾菲疫苗事件，賽諾菲也發出聲明：關於來自韓國的事件，細節正在釐清中。台灣賽諾菲正在與全球總部瞭解更多資訊。台灣使用的賽諾菲巴斯德流感疫苗全部批次皆與韓國所使用的批次不同。進口台灣的流感疫苗所有批次均符合賽諾菲巴斯德的嚴格品質檢測程序標準，並通過獨立的歐洲總體官方藥品管制實驗室檢驗認證，以及台灣食藥署的嚴格檢驗程序後才供應至台灣市場使用，品質安全無虞民眾不需擔憂。