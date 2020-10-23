足球／連過3人50米超級遠射！傑拉德欽點最佳進球誕生
足球／連過3人50米超級遠射！傑拉德欽點最佳進球誕生
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-23 10:15:28
歐聯盃昨天誕生賽史最遠距離的進球！格拉斯哥流浪者隊前鋒魯菲(Kemar Roofe)在傷停補時貢獻一顆神奇的「世界波」，他連過三人後在50米的距離打進一個超級遠射，幫助球隊以2:0獲勝。
此役流浪者對戰皇家標準列治，在比賽開始後18分鐘，隊長塔弗尼爾(James Tavernier)率先點射破網，幫助球隊取得重要領先，此後雙方互有攻守，不過都沒有進球紀錄。傷停補時階段，落後的標準列治全員壓上、殊死一搏，不過這反而給了流浪者進攻機會，魯菲盤球連續閃過三人圍堵，然後出人意料的在中場線附近就直接起腳射門，對方守門員回防不及，球應聲入網。
這一球不但很有機會成為本屆歐聯盃的最佳進球，而且還幫助流浪者以2:0鎖定勝利。據統計，這次射門距離長達54.6碼(約50米)，是歐聯盃改制之後史上的最遠距離進球。
賽後前利物浦超級球星、現任流浪者隊教練的傑拉德 (Steven Gerrard)表示，「這是一個世界級的進球，我從1998年開始踢職業足球，這是我親眼見證過的最佳進球。」