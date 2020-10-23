【NOW少年】青春的眼淚 經典臺劇你都看過嗎？
記者沈傳恩/綜合報導
calendar_today2020-10-23 20:30:00
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」追劇是不少民眾生活的娛樂重心，雖然現在大多數人都以美國、韓國的為主，但是其實台劇在過去也曾經有過一段輝煌歷史，即便到了現在，台劇的神作仍是層出不窮；本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，街頭民眾心中最好看的偶像劇是哪一部？經典台詞有什麼？在台灣收視前10的偶像劇又是哪些呢？
實際街訪調查發現，多數民眾對年代較近的「我們與惡的距離」、「想見你」印象最深，但仍有民眾對「惡作劇之吻」「我可能不會愛你」等經典作品較為喜歡，至於喜歡的偶像劇類型，「愛情」「心裡」「科幻」都是榜上有名。根據有線電視歷史記載，台灣有史以來，收視最高點的前10名為：
1.新兵日記 11.740
2.命中註定我愛你 10.910
3.犀利人妻 9.500
4.下一站幸福 8.230
5.新兵日記之特戰英雄7.600
6.敗犬女王 7.350
7.小資女孩向前衝 7.330
8.無敵珊寶妹 7.250
9.王子變青蛙 6.990
10.光陰的故事 6.750
註：每1%的收視率大概就有5萬左右的人口收看，而台灣2019年統計用戶大概是820萬戶。
更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。