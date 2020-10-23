空軍否認美軍RC-135飛越領空　立委：沒申請飛越視為挑釁

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空軍否認美軍RC-135飛越領空　立委：沒申請飛越視為挑釁

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-10-23 12:04:21｜update2020-10-23 12:10:11

美軍RC-135W電子偵察機
▲美軍RC-135W電子偵察機。（圖／美國空軍）
美國媒體報導，美軍RC-135W電子偵察機罕見飛越台灣領空，空軍司令部今（23）日再度否認美軍偵察機飛越領空消息。民進黨立委認為美軍應該沒有飛越領空，如果軍機沒事先經過申請就飛越領空，會被視為挑釁行為。
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航空觀察「東京雷達」（Tokyo Radar）、「Golf9」21日都發文指出，美國空軍RC-135W電偵機21日上午11時許疑似飛越台北上空。不過，空軍司令部當時駁斥為「假消息」，非事實。
根據《The Drive》22日報導，美國空軍在本周稍早執行了一趟罕見的飛行任務，RC-135W偵察機進行情報蒐集、監視和偵查任務，報導指出，美軍在向中國傳達台灣是華府盟友的訊息。報導更引述不具名美國太平洋空軍（PACAF）官員的消息指出，「一架RC-135W電偵機21日確實飛越台灣北方，礙於行動安全因素，我無法討論任務的細節」。

針對美國媒體報導，國防部空軍司令部今日回應表示，經查詢10月21日並無美軍相關軍機飛越台灣本島上空。

立院外交及國防委員立委蔡適應表示，據了解應該是沒有軍機穿越台灣上空，美國應該是沒有向台灣提出申請，因為軍機是一個國家主權的延伸，所以軍機通常不會特別通過一個國家的領空，除非有獲得同意通過或降落，如果有通過台灣領空要事先向台灣提出申請、要求無害通過，否則不論再怎麼友好的國家，軍機一但穿越他國領空會被視為了挑釁的行為。美國軍機通過台灣周遭海域相信應該是有的，但是通過領空是沒有。

美國波音公司（Boeing）於1950年代初期以B707型噴射客機為基礎，自費研發成為717型軍用機。RC-135W機上裝有複雜的情報蒐集裝備，可進行接近戰區及國家層級情報的蒐集、分析、記錄、傳遞等工作，主要執行任務包括指示敵軍部隊的位置、動向，作戰指令、威脅警告等各種直接語音通訊的傳播，以及針對美國地面防空系統，以資料及語言資料鏈提供目標相關資訊。

RC-135W於1981年開始服役，曾參與巴拿馬、兩次波灣戰爭、波士尼亞、阿富汗等戰役。鄰近台灣的琉球群島嘉手納基地就常進駐RC-135W型電子偵察機。

 
  
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