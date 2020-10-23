角逐台北市長話不說死 陳時中笑答：參選哪有被動的
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-23 10:57:23｜update2020-10-23 10:58:14
衛福部長陳時中，今（23）年因為新冠肺炎疫情大流行下，防疫有功，聲量大大提高，這段時間以來，一直被視為是跟藍委蔣萬安，競爭台北市長的熱門人選。
陳時中，今（23）天上午出席「2020台灣全球健康論壇」時，媒體聯訪時又再次被問到敏感的選舉問題，對於不斷被點名選台北市長，陳時中表示，我想政治是大家參與的事情，我比較不屬於這一類的選舉的政治人物，大家一直點名，我相信這都是未來的事情。陳時中話沒說死，媒體追問：你不是選舉型，是特別型的嗎？陳時中回應：「我們是這種所謂政務型」，另外他還被問到，有可能被動式參選嗎？陳時中則是笑答：「沒有所謂被動式參選啦，參選哪裡有那種被動式的」，他強調要自己有意願才行，不過對於參選到底有沒有意願，他始終沒有正面回應。另外同場還有總統蔡英文出席活動，有媒體問到敏感的健保費調漲議題，蔡英文順勢用手比了身旁的陳時中，對此媒體在會後追問，陳時中僅表示，健保調漲目前沒有共識， 現在知道就是在明年的安全準備，應該會低於一個月，如果照現在總額的談判，另外他還提到，支出面談好了之後，未來就要在健保會談論收入面，現在我們在準備中，目前健保會還沒有開會。