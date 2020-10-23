「蝦皮11.11最強購物節」AI分眾、新零售整合虛實客層

蝦皮購物公開雙11策略，瞄準全球智慧零售兩大發展趨勢「專屬體驗」、「線上線下融合」，「蝦皮11.11最強購物節」將以既有的行銷創意，結合大數據科技強打「AI分眾推薦」、突破「新零售模式」拓展更多元的跨界合作模式；該購物平台業者將整合虛實客層，著眼每一個購物接觸點，為用戶與品牌賣家提供最優質的體驗。

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蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示：「電子商務在今年發展可觀，主要來自民眾消費習性的轉變帶動各產業對佈局電商的投入。業者希望回饋給用戶與合作夥伴，今年雙11將運用數據分析技術精算消費行為，以『AI分眾推薦』創造最佳客製化體驗，也會陸續揭曉全新的商業合作，新的合作模式會以打破線上線下消費場景的『新零售模式』出發，勢必會在雙11期間為消費者帶來耳目一新的消費體驗。」

「客製化體驗」當道！整合大數據精準行銷推「AI分眾推薦」





根據資策會產業情報研究所(MIC)調查顯示，推播訊息的精準度遠比頻次要更吸引消費者點擊進站，而智慧零售趨勢也轉向以「消費者數據」為主的分眾行銷，表示與消費者連結性強的優惠內容更能切中所需，為品牌賣家創造訂單。在優惠百出的雙11期間，該購物平台業者發揮產業前瞻性，依照進站頻率、年齡與性別、瀏覽與購買行為等綜合要素進行用戶分群，從促銷推播通知開始，到活動網頁字型、推薦品類與商品等每一個消費接觸點創造客製化體驗，希望以此提升用戶進站與品牌轉單率。在「9.9超級購物節」、「10.10品牌週年慶」部分功能的試行結果中，已成功促成該商城站內流量較平日有2.5倍的飆漲，並實際帶動下單率的提升。





抓緊「指尖消費潮」拼轉型！跨界結盟實體零售、突破傳統銷售打造「新零售模式」





今年實體品牌紛紛轉往線上佈局全通路，搶佔電商紅利商機，蝦皮購物站上品牌賣家已有60%年成長，協助眾多品牌加入電商戰局；而該購物平台業者月月造節的年度策略也持續創下佳績，合作夥伴站上買氣直線上升，如「9.9超級購物節」為新進品牌店家帶來高達6倍的銷售成長！

該購物平台也持續突破電商通路角色，瞄準產品高單價及網購滲透率較低的產業，包括汽車、房地產、奢侈品等，突破傳統的銷售模式、打造消費者「意想不到」的消費場景，將實體購物體驗轉往電商、也藉由電商流量紅利導客至線下。繼TOYOTA進駐該商城，以專屬購車禮包與獨家優惠折扣吸引用戶線上下單、線下購車，成功創造千萬商機後，更將跨產業打造新零售模式創舉，為用戶帶來超乎想象的「蝦皮11.11最強購物節」！