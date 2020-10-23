蔡英文：台灣有能力在全球防疫工作中繼續貢獻力量

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蔡總統說，因有2003年的抗SARS經驗，台灣發展出一套完整的防疫機制。所以疫情一爆發時，政府就立即採取一系列的重要措施。包括登機與居家檢疫、早期診斷與發現、實施社交距離、配戴口罩，並運用大數據分析和數位科技防堵疫情擴散。在顧妥國內醫護與國人需求後，台灣也不遺餘力地協助有需要的國家，特別是在口罩、藥物及醫技等三方面。「我們希望和國際社會攜手合作，共度難關」。
蔡總統指出，根據今年7月美國《彭博經濟》（Bloomberg Economics）的評比，在75個經濟體中，台灣的抗疫表現名列第一。這是政府團隊的努力，以及全民積極配合防疫政策的成果。
蔡總統也說，實施25年的全民健康保險，成為防疫的穩固基礎。全民健保的巨量資料使政府能夠追蹤病人接觸史和旅遊史，有效防堵病毒擴散。全民健保的資料庫也利於進行個人身分認證，便利民眾購買實名制口罩。更重要的是，目前已經有三家疫苗研發業者獲核准第一期臨床試驗計畫。時序已進入秋冬，政府將會持續積極提供廠商諮詢，加速疫苗研發。
對於長照2.0，蔡總統說，除了疫情，台灣也正面臨人口快速老化的嚴峻挑戰。預估在2025年，將進入超高齡社會，65歲以上老年人口比率將達20%。為因應人口老化，政府從2017年起，實施「長期照顧十年計畫2.0」。擴大了照顧對象，也增加了長照服務項目。努力建立以社區為基礎的長照系統，也持續增加從居家到住宿式照顧等多元的服務。目前各種類型的服務加起來，整體長照服務涵蓋率已經超過51%。
蔡總統表示，作為全球公衛社群的一員，台灣正積極推動跨國防疫網絡及與新南向國家的醫衛合作，期盼深化與印太區域國家醫衛產業的連結及合作。台灣有能力也願意在全球防疫工作中，繼續貢獻我們的力量。
蔡總統說，今年2月台灣在馬來西亞舉行的第一次亞太經濟合作（APEC）衛生工作小組會議中，提案成立並引領「數位健康次級工作小組」。希望貢獻台灣在數位產業的專長，促進全球公民健康。她相信，台灣參與世界衛生組織（WHO），對於全球預防、對抗疾病和疫情至關重要。她要再次感謝許多理念相近的國家及友人，大力支持台灣參與世衛等國際組織。
蔡總統表示，台灣位處印太地區主要交通樞紐，地理位置重要，理應在防疫體系中扮演關鍵角色，任何單一國家無權以政治因素，破壞全球為防疫所做的努力。
蔡總統說，台灣未來將繼續與國際社會分享我們在醫療照護方面的專業，健康維護乃是基本人權，「Taiwan can help, and Taiwan is helping.」。
蔡總統指出，這一次的疫情，讓我們看到了人類健康的脆弱，也了解到跨國公衛合作的重要性。全球可能再遭受另一波疫情的威脅，不論未來挑戰多麼嚴峻，臺灣都將積極和國際社會攜手合作，為全人類的健康共同努力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。