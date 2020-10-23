NBA／里拉德拚二度獲獎 FMVP詹皇來勢洶洶
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-23 11:41:49
5度入選NBA全明星賽的拓荒者明星後衛Damian Lillard今年再度被提名入圍「2019-20 Magic Johnson獎」，外界都在關注，Lillard能否力退本季總冠軍賽MVP「詹皇」LeBron James 二度獲獎。
該獎自2001年年首度頒發，是為了表彰在球場上表現出色，場下應對媒體得宜和積極關心公眾事務的球員。Lillard曾在2016-17年首度獲獎，該年他場均可得27分、4.9籃板、5.9助攻，為聯盟數據第6好的球員。Lillard本季場均得分來到生涯新高30分，外帶4.3籃板、8助攻，今年將和詹皇、Khris Middleton、Donovan Mitchell和Kemba Walker共同角逐2019-20 Magic Johnson獎。競爭對手詹皇來勢洶洶，不僅場上表現出色，場外更發起組織，鼓勵非裔人士出門投票。
過去僅有「蝙蝠俠」Shane Battier二度拿下該獎，在2006-07賽季效力火箭首度獲獎，接著2012-13賽季效力熱火再度受肯定。