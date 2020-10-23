蘭陽媽祖大遶境雨中進行 信眾熱情不減
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-23 12:00:00
「2020蘭陽媽祖文化節」今(23)日起一連3天進行縣境大遶境，一早媽祖與眾神尊從主祀宮廟羅東震安宮啟駕，雖然宜蘭地區陰雨不斷，但信眾依舊熱情不減，隨駕步行及沿途設案朝拜眾多，遶境隊伍預計經過冬山鹿安宮，中午至天照宮休息，下午經過定安宮，晚上駐駕於南方澳南天宮。
2020蘭陽媽祖文化節今天正式展開，宜蘭縣各地參與遶境宮廟的信眾及藝閣車清晨集結在羅東震安宮前，完成啟駕大典科儀後，在縣長林姿妙及震安宮主委張倉田帶領下，媽祖眾神尊遶境隊伍浩浩蕩蕩出發，正式開始進行3天2夜的陸上及鐵道巡境。今年蘭陽媽祖文化節遶境路線，第一天由羅東震安宮出發，經過冬山鹿安宮，中午至天照宮休息，下午經過定安宮，晚上駐駕於南方澳南天宮。第二天由將從南方澳南天宮起駕至蘇澳車站，搭乘蒸汽火車專列到頭城，接駁到烏石港後，再繼續往南步行，遶境礁溪，晚上駐駕礁溪澤蘭宮。第三天由礁溪澤蘭宮起駕，行經宜蘭市、五結鄉最後回到羅東鎮，在羅東震安宮辦理回鑾大典科儀，然後移駕到羅東文化工場舉行媽祖之夜晚會。
林姿妙表示，2020蘭陽媽祖文化節是宜蘭年度重要宗教盛事，藉由宗教活動吸引觀光旅遊人潮，帶動地方經濟﹔因應防疫新生活，今年遶境活動的儀典採簡單隆重方式辦理，並以「和眾神搭火車去祈安」、「遶境祈福、除疫保安」為活動主軸，特別安排「火神陣」的陣頭，隨媽祖遶境蘭陽，破穢除氛保安，誠摯邀請全國及宜蘭鄉親共同逗陣迓媽祖、保平安。