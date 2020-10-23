名家論壇》黃創夏／國民黨最該紀念的叫「古寧頭」！

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江啟臣一上任就要找「數位諸葛亮」，但後來鬧出的笑話罄竹難書，在此不表！
最近開始風水、姓名學和招魂術了。
國民黨為什麼老是鬧笑話，不得人心呢？
國民黨自認是人才濟濟，所以一大堆「術士」出面說話了。
他們掐指一算，發現竟是黨部大樓前面石獅子「有眼無珠」，所以認為替石獅子開個眼睛就好。然而「刻獅點睛」之後，國民黨的表現還是「有眼無珠」，於是他們靈機一動，就想到要靠「姓名學」了，動腦筋動到以為「改黨名」就可以起死回生，結果被譏諷成「就算改名『德華』也不一定帥，改名『台銘』也未必就是首富」。
「術士」們有著孫中山開國不怕失敗十次的精神，他們再接再厲，現在想出了叫做「招魂術」，江啟臣強調，國民黨之所以要擴大慶祝光復節，正可以提醒對岸當局，75年前，台澎是回歸中華民國，而不是所謂中華人民共和國，而且中華民國至今仍屹立於東亞，並非歸屬於中共政權之下。他們要重申，中華民國是主權國家，青天白日滿地紅的國旗是我們國家的旗幟。
重新搶回「中華民國」的掌旗主導權，當然是對的，國民黨想要招回「中華民國保衛者」的黨魂，算的上也是好事一樁。
但是，「十月二十五日」這個日子，稱為「光復節」卻可能產生很多爭議，明明有著更好的「古寧頭大捷」的王牌，國民黨卻不敢使用王牌，反而迷戀著「光復節」這個爛牌，真是白白浪費最好的機會了。
請江啟臣去查一查，七十五年前在國民黨所謂的「光復」台灣的大典之上，代表國民黨政府的是哪一號人物？他的名字叫做「陳儀」，也在同一天，陳儀正式啟動了「台灣長官公署」。
「陳儀」和「長官公署」是什麼？在絕大多數台灣人民的記憶當中，叫做「228」！
正想要積極找到「立足台灣」的國民黨，哪壺不提提哪壺，無端去碰觸台灣最深沉傷痛之一的「228」，不是自找麻煩，還能是什麼！
其次，在台灣的統獨爭論當中，「日據時代」和「日治時期」以前就爭吵不休，江啟臣怎麼會傻傻地認為重新強調「台灣光復節」，就能得到「最大公約數」的台灣2300萬人的讚許和認可？
可以理解國民黨的焦慮，因為「中華民國」這個招牌，已經被蔡英文用「中華民國台灣」給拿走了，而近日以來國民黨內的一些老先生、老太太的發言，往往給人民痛恨是「呼應中華人民共和國」的惡感，江啟臣想要招回「中華民國」認同的急切心理，可想而知！
既然如此，為什麼不在「十月二十五日」這個日子裡，國民黨好好地來紀念1949年的10月25日的「古寧頭大捷」呢！
紀念古寧頭，更可以彰顯「中華民國」依然健在！
因為就是古寧頭，中國共產黨終究無法徹底消滅中華民國，兩岸分治的歷史客觀事實從這一天起確定！
因為古寧頭，中華民國因此繼續存在到了現在，台澎金馬和中華人民共和國各走各的路，要強調中華民國存在的事實，江啟臣更該大肆紀念古寧頭！
更不要忘了，就是因為古寧頭，國民黨帶來的老兵們，肯打、能打、敢打！在灘頭上狠狠教訓了人民解放軍，保衛了台澎金馬、保衛了中華民國，也確保了71年以來台灣免受共產黨赤焰的傷害！
此時此刻紀念古寧頭，面對解放軍天天來騷擾的局面之下，國民黨出面喚醒「中華民國痛打解放軍」的歷史事實，人人鼓掌、也可掃「投降主義」之譏！
但是，國民黨如今卻不敢多說古寧頭，反而怕解放軍、有些人更諂媚解放軍‧‧‧古今對照，令人搖頭與嘆息！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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