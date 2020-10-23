NBA／禿曼巴超搶手！湖人助教：每次交易對方都想要他
NBA／禿曼巴超搶手！湖人助教：每次交易對方都想要他
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-23 11:50:24
儘管不是先發後衛，但「禿曼巴」Alex Caruso已是湖人不可替代的板凳球員，也是本季湖人能勇奪總冠軍功臣之一，湖人助教Mike Penberthy透露，每隊在交易談判時都提到，希望能得到Caruso。
Caruso本季出戰64場例行賽，僅有2次先發，不過場均上場也有18.4分鐘，貢獻5.5分、1.9助攻、1.1抄截，而季後賽前20場同樣從板凳出發，值得一提的是決戰總冠軍賽第6戰，他首度先發，可見湖人對他的器重。Penberthy告訴《Lakers Daily》，「每次我們想再休賽期貨交易截止日期前進行交易，每一隊都說希望能得到Caruso，他在這個聯盟很搶手，大家都很尊敬他。」
Caruso是非常聰明的球員，對比賽的理解令人印象深刻，這也是為什麼湖人一哥「詹皇」LeBron James總是對他讚不絕口。
Penberthy說，「我認為他的籃球智商非常高，他的技術水準很高，高於一般水平的球員，他的防守也很棒，這就是他為何這麼優秀的原因。」