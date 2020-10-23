習近平談話重申「不許國家主權受損」！警告：中國不好惹

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習近平續指，抗美援朝戰爭，是在交戰雙方力量極其懸殊條件下，進行的一場現代化戰爭，當時中美國力相差巨大，在這樣極不對稱、極為艱難的情況下，中朝軍隊仍打敗了對手，也打破了美軍不可戰勝的神話，最終用偉大勝利向世界宣告「西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大炮，就可霸占一個國家的時代已一去不復返了。」
習近平聲稱，雖然已是 70 年前的往事，但當時中國人民在愛國主義旗幟感召下，同仇敵愾、同心協力，讓世界見證了蘊含在中國人民之中的磅礴力量，也讓世界知道「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的！」無論時代如何發展，中國上下都要繼續萬眾一心、勠力同心。
就像是在回應近年中美關係緊張一事，習近平也強調，世界是各國人民的世界，世界面臨的困難和挑戰需要各國人民同舟共濟、攜手應對，和平發展、合作共贏才是人間正道。當今世界，任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，都是根本行不通的；任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式，也都是行不通的；任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸淩的行徑，都是不可行的，不僅根本行不通，最終必然是「死路一條」。
談話末了，習近平重申，中國一貫奉行「防禦性國防政策」，始終是維護世界和平的堅定力量；中國永遠不稱霸、不擴張，堅決反對霸權主義和強權政治，但也不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，或允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土，一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以「迎頭痛擊」。