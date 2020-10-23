小豬淚曝「愛人偷吃害染性病」　半年沉澱：我可以過更好

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小豬表示，該前男友外型高帥，有音樂才華、會做菜又會多國語言，完全是自己的理想對象，跟對方在一起後，男友聲稱不想要影響她的演藝工作，要求不要公開戀情，她便答應，由於2人約會都在家裡，小豬形同軟禁自己，時間長達半年。
後來某一天，小豬覺得身體越來越不舒服，看了婦產科後，醫生問：「妳有多重性伴侶嗎？」才發現原來自己染上性病，內心糾結的她，回家後問男友是不是也生病，對方回：「對啊，怎麼樣？」坦承亂搞，接著反問：「妳要分（手）嗎？」
小豬聽到男友提分手，心想自己已經付出這麼多，又把對方認定是真命天子，竟脫口回：「我不要（分手），不然我們3個在一起好不好？」就這樣過了半年，小豬心情漸漸變低落、憂鬱，也問自己為何會講出如此荒唐的話。
低潮期間，住在18樓的小豬常看著窗外發呆，好友擔心她想不開，住進她家陪伴，昏昏沉沉又過半年，小豬慢慢找回自我意識，「其實沒有他，我可以過得更好」，最後痛定思痛離開男友，此後對戀愛的觀念也徹徹底底改變。
擔心自己在節目上的話被曲解，小豬稍早在臉書發文，澄清當時跟男友提進行3人關係後，就再也沒跟對方見面，對於染性病亦再次說明：「我承認我十年前細菌感染，也因此抓到我男友劈腿，就是這樣！」（編輯：楊穎軒）
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