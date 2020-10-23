「疫情好是台灣人太善良」賴士葆怒轟陳時中：庸才！
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-23 14:16:09
立法院今（23日）召開院會，三讀通過「紓困3.0」特別預算追加案，再次追加2100億元紓困預算。而預算通過後，國民黨立委賴士葆發言痛批，台灣防疫好，並不是衛福部長陳時中做的，「陳時中是道道地地的庸才」。
中午三讀的 「紓困3.0」特別預算追加案，2100億元中只刪減5300萬元，最後將編列2099億4700萬元，但全數以舉借債務支應。賴士葆表示，「紓困3.0」預算通過，讓他的心情複雜又難過，因為高達2100億元的預算，只刪減5300萬元，刪減比例只有萬分之2.5。他難過的是，朝野協商過程中，在野黨合理的提案，包括刪減NCC費用等，執政黨都不同意，而這些錢幾乎從子孫口袋裡掏錢的，是子孫未來的辛苦錢，拿來現在就用。
賴士葆接著罵到，政府現在一直強調，防疫做得多好，法案裡面講得很清楚，「必要」時可追加2100億元，現在有這麼急嗎？但還是通過了。疫情好，難道是陳時中做的好嗎？不是的，是台灣人民太善良、太守規矩，人人都有戴口罩。而從過去的口罩之亂、疫苗之亂到最近的萊豬之亂，充分說明，陳時中是道道地地的庸才，陳時中可以下來了。新聞來源為Newtalk 新頭殼