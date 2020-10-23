中市老師毆打人事主任　議員批教育局未處理

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蕭隆澤指出，打人事件曝光後，媒體去學校採訪，校長卻要人事室陳主任請假迴避，對於被害人不能說明案件真相，他認為，校長很奇怪。
陳淑華指出，某一所學校有不適任教師，因教育單位處理不妥，導致家長掛布條抗議，教育局也沒有解決的方法，就放著一直拖，現在教師法修訂，可以組成專業審查會進行審查，以解決不適任教師的問題，教育局應積極任事，解決不適任教師問題，否則對其他認真教學的老師不公平，家長也會心生疑慮，不適任教師不會被停職，也不會被調離現職，學生必須一直面對不適任教師，對孩子的負面傷害卻是一直在持續。
邱素貞也說，學校是教育的地方，發生老師打老師的事件，做了最壞的示範，未來如何教育學生，震驚各界。台中市過去在不適任教師的處理不明快，往往一拖好幾年。不適任教師，宛如不定時炸彈，希望在最短時間內儘速處理。
謝明源表示，為了強化不適任教師處理機制，教師法在去年5月份修正通過，新法增加在高中以下，主管機關為協助高中以下學校處理不適任教師相關案件，應成立「教師專業審查會」，且明定委員人數、任期及各類代表的比例，一旦發生爭議，縱然校方與教評會對不適任教師不作為、不處置，仍可由主管機關介入提交專審會處理，並得追究學校相關人員責任。
議員們同時認為，大部分的教師都是專業且優秀，不適任教師佔少數，但以往因為不適任教師的處理機制無法落實，造成家長對學校、教師的不信任，若能落實不適任教師通報及處理機制，不僅是維護學生的受教權，也能保障多數好的老師的權益；教育局應全盤檢討不適任教師的退場機制以及積極建立公正的審查機制，保障學生以及老師的權益。
教育局回應，經瞭解該國中老師今年9月7日疑因差勤管理問題，與該校人事室主任發生肢體衝突，人事主任到院驗傷後已向警局報案，循司法途徑尋求救濟。教育局今年9月9日已派員到校了解，關心人事主任傷勢。學校同時成立調查小組，分別於9月9日、14日、21日召開3次校園事件處理會議。
楊振昇表示，10月30日將召開教師評審委員會，此事件在程序管理上確實要檢討，教育局會以最快、最嚴謹方式進行裁處「該怎麼處理就怎麼處理！」。
教育局指出，為維護學生受教權及學習品質，市府事發後立刻要求該校加強巡堂、宣導暴力防治措施，指派該校視導責任區督學持續到校視察。