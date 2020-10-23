表揚偵破改造槍械案 鄭文燦：期勉警方創造安居樂業家園
表揚偵破改造槍械案 鄭文燦：期勉警方創造安居樂業家園
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-23 14:42:28
桃園市長鄭文燦今（23）日上午前往市府警察局，出席「慰勉桃園市政府警察局楊梅分局偵破改造槍械工廠案」時表示，日前楊梅分局接獲線報，新竹縣境內一名祝姓男子於家中從事改造槍枝並販賣。因此楊梅分局草湳派出所及偵查隊，成立專案小組，循線查獲槍枝及毒品；鄭文燦今日特別慰勉並鼓舞同仁，期盼大家面對案件全力以赴，創造安居樂業的家園。
鄭文燦提到，本案經警察同仁連日循線追查後，於10月21日持新竹地方法院核發搜索票至祝姓男子住處逮補，現場查獲仿貝瑞達手槍1支、改造子彈7顆、獵槍2支、改造槍枝半成品2支及槍枝零組件1批，二級毒品安非他命兩包含袋重36.77公克、分裝袋、吸食器、磅秤、玻璃球等證物，辦案時間非常快速，代表警察同仁精準辦案的能力；全案詢後依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，後續再行追查槍枝、毒品來源及後續流向，以正不法。鄭文燦指出，警察同仁致力完成任務，也受到市民朋友信賴，今日受表揚者為楊梅分局草湳派出所所長張傑凱及偵查隊隊長吳學安，其中草湳派出所在所長張傑凱的領導下，近年來績效良好；同時楊梅分局偵查隊隊長吳學安則具有十足的辦案經驗，今（109）年也剛考上分局長專業訓練班，成功偵破改造槍械工廠案，值得鼓勵。相信每位警察同仁對於治安的努力，皆會化為市民安全的保證。鄭文燦同時表示，楊梅分局位於桃園與新竹的交界，跨縣市警察間合作頻繁，市府也再爭取重建楊梅分局廳舍，明（110）年展開鑑定及規劃作業，以提升警察同仁的辦公環境。此外，目前草湳派出所改建案持續推動中，現由廠商申請臨時水電及開工申報等作業程序，預計111年8月竣工，10月落成啟用。