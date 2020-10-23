麥克風消音有效！美選終場辯論加分 首辯主持人：好羨慕
麥克風消音有效！美選終場辯論加分 首辯主持人：好羨慕
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-23 14:55:35
美國總統大選最終場辯論，在台灣時間 23 日上午落幕，雖然雙方仍有激辯火花，但相較於首場辯論的混亂，明顯有很大進步，除了麥克風消音規定幫忙外，主持人維爾克（ Kristen Welker ）優秀的控場能力也獲得一致好評，讓首場辯論主持人華勒斯（ Chris Wallace ）在觀賞完後不禁羨慕，直言這才是他理想的辯論會型態。
綜合外媒報導，華勒斯在終場辯論結束後上《福斯新聞》受訪，被問到對這場辯論的看法時，華勒斯回答道：「好吧，首先我很嫉妒，我希望能夠主持這場辯論，能夠進行真正的意見交流，而不是幾百次打斷」。華勒斯在 9 月底的首場辯論中受命擔任主持人，卻在事後遭受嚴厲的批評，認為他缺乏場控能力，坐視情況失控，讓觀眾聽不到有品質的辯論會，而只是看到 2 個候選人彼此的口水戰。記取上次的教訓，主辦單位對終場辯論做出些微技術性的調整，端出「麥克風消音」規則，禁止任一方在對手回覆各主題的 2 分鐘內隨意插話，這個做法果然奏效，讓整場辯論會少了許多無意義的口角，雙方候選人終於能針對各議題有較深入的解說、回應。
雖然被拿來與維爾克相提並論，但華勒斯仍認為，終場辯論確實多了不少實質內容，讓觀眾能更了解候選人具體的政見，以及對治理國家的願景。