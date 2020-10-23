2020經典臺菜展登場　網羅50家名店方便貨比三家

搶攻年菜市場龐大商機，經濟部商業司超前部署，今（23）日開始4天在大台中國際會展中心舉辦「2020經典臺菜美食展」，網羅北、中、南50家經典臺菜得獎餐廳名店，有必比登推介的膳馨創作料理、頂鮮台南擔仔麵等，各家卯足勁端出一道道手路菜，要讓民眾在年節除夕圍爐吃得滿意，尾牙春酒也能請得體面。

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商業司副司長陳秘順表示，新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，尤其大型餐廳首當其衝，災情嚴重，儘管如此，餐廳爲了員工及社會責任，不少仍努力經營，開發新菜色，積極創新研發轉型待變。

▲2020經典臺菜展今登場，歐客佬連鎖咖啡也來設攤，主打烘焙麵包及咖啡豆，搶攻年節伴手禮市場。（圖／記者金武鳳攝，2020.10

商業司爲了協助餐廳業度過難關，搶攻一年50億元的年菜市場，決定超前部署，選在中秋過後，歲末將至時機，舉辦這項「經典臺菜美食展」，現場集結全臺「經典臺菜」、「優質美饌」、「茶酒飄香」及「年節擔露」等50家好店名舖，提供消費者尾牙、春酒、年夜飯及年節送禮，輕鬆預訂免煩惱。

▲2020經典臺菜展今登場，搶攻年菜市場，頂鮮台南擔仔麵端出澎派年菜，現場預定約有九折優惠。（圖／金武鳳攝，2020.10.23)

參展的經典臺菜餐廳，全是商業司在今年舉辦的「經典臺菜餐廳」甄選，從全臺選出優質臺菜餐廳，信譽與品質有保證，包括必比登推薦的膳馨民間創作料理，及其姊妹店馨苑小料理，主打桌菜和套餐式臺菜。另臺南最知名必吃紅蟳米糕的阿霞飯店、頂鮮台南擔仔麵台中店、華美街台中担仔麵餐廳、新黑貓國際美食、臻愛花園飯店等全都參與，可謂名店聚集。



▲寧波小館的黃金泡菜屢獲台中伴手禮評選金牌獎，是送禮自用最佳選擇。寧波小館也有年菜外賣，主打江浙菜。（圖／記土金武鳳攝，2020.10.23)

陳秘順說，各家總鋪師手路菜，各具風格特色，再加上臺灣在地食材豐富，融合各路創意端出的美食佳餚，絕對是除夕圍爐的好選擇，主婦們再也不必為年菜奔波採買、揮汗烹煮，公司企業辦尾牙、春酒也無須到處比價、試菜，美食展網羅的北、中、南得獎餐廳，端出一等一的絕活手路菜，保證尾牙春酒請的體面、除夕圍爐吃的滿意。

此外，在「茶酒飄香」區裡，邀請有茶境天使、戀戀葡萄園酒莊等參展，方便訂好菜、買好酒、品好茶，過好年。「年節擔露」區則有裕珍馨、萬益食品、陳允寶泉供應最好的伴手禮。凡消費滿1000元，即能參加「你消費，我辦桌」抽獎活動，價值上萬元的經典臺菜宴請你吃。