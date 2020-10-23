NBA／年輕就是本錢！醫療專家看好杜蘭特回歸
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-23 15:02:25
兩屆NBA總冠軍賽MVP Kevin Durant去年遭遇阿基里斯腱斷裂，近日美國媒體分析，有過類似傷勢的球員回歸後球員效率值(PER值)都會下降，不過Durant較年輕被看好能恢復先前狀態。
《紐約郵報》記者Brian Lewis訪問了紐約大學運動醫療專家Laith Jazrawi，「Durant還年輕，還不到職業生涯末期的36、37歲，我認為他會沒事的，沒什麼問題能阻礙他回到一年半前的狀態。」Durant在2019年6月遭遇右腳跟腱撕裂，那時還不到31歲，比起Patrick Ewing(36歲)、Isiah Thomas(35歲)和Kobe Bryant(34歲)受傷時還要年輕，Jazrawi認為年紀優勢有助於全面康復，只需花一點時間找回場上節奏。
Lewis的報導也引用《美國運動醫學雜誌》（American Journal of Sports Medicine）的研究，追蹤1970年至2018年期間44位阿基里斯受傷的NBA球員，發現他們PER值平均下均2.9。
Durant的生涯PER值為25.2排在NBA史上第8，如果下降2.9還有22.3，這數據依舊仍讓他位居第33位，和籃網隊友Kyrie Irving差不多。