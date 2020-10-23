扯爆了！國小校徽註冊授權特定人　議員轟校長涉圖利

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張耀中炮轟，無償授權也就罷了，樹義國小校長竟讓李偉豐扮演「秘密客」，去學校周邊蒐證沒被授權的廠商衣服，用商標法來進行告訴，現今刑事判決和民事賠償都定讞，李偉豐獲取了一共49萬6千元的賠償，他怒問，這筆錢違規使用校徽商標的人賠償了，現在錢在哪裡？李偉豐是不是學校的白手套？用合法的行為來掩護非法無因授權的事實。
校長張聖宗回應，校內附裝委員會決議要將校徽註冊商標，他和李偉豐是無償授權，自己不知道民事賠償的事情，尊重法院判決。
張耀中指出，這筆民事賠償金進了誰口袋？校長現在主張學校一毛錢都沒有收到，就是圖利李偉豐，教育局應立即送政風調查﹔張耀中也說，李偉豐為何要進行商標侵權求償？代表樹義的校徽有商業價值，他怒批現在學校是生意場所嗎？
議員謝志忠對學校出現歪風，直批太過分，他更質疑，校長通通推給服裝委員會說不知道，那麼會議是誰主持的？就是校長本人，所以校長應該要負全責。
謝志忠指出，更加離譜的是104年11月16日取得商標的當天，竟然就可以無償授權給第三方，校長竟也敢稱完全不認識？校徽是公有資產，該校是全台中唯一註冊商標，還無償授權給第三方，簡直是混蛋！
丁姓廠商被判賠近50萬元，電話受訪時氣憤表示，包括上千件校服與支付法律費用及判賠費用，損失300多萬元，大罵校長「惡質、可惡！」他一輩子做了那麼多學校的制服，第一次遇這種事。
副市長令狐榮達強調，針對此案將立案調查，勿枉勿縱﹔教育局長楊振昇也說，將依相關辦法做出決議，若涉犯罪嫌疑，必定依法辦理、絕不寬貸。