扯爆了！國小校徽註冊授權特定人　議員轟校長涉圖利

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扯爆了！國小校徽註冊授權特定人　議員轟校長涉圖利

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-10-23 16:00:00

扯爆了！國小校徽註冊授權特定人　議員轟校長涉圖利
▲議員質詢踢爆，南區樹義國小將校徽註冊為商標，授權特定人使用，要制服廠商在制服校徽使用範圍，都要去找特定人授權才能使用(圖／柳榮俊攝2020.10.23)
台中市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿今(23)日質詢踢爆，南區樹義國小104年將校徽註冊為商標，授權李姓特定人使用，要制服廠商在制服校徽使用範圍上都要去找特定人授權才能使用，被害廠商被求償千萬，痛罵校長「惡質、校園之恥」，樹義國小校長張聖宗到議會備詢時喊冤否認，教育長楊振昇表示，全案移送政風調查。
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張耀中說，樹義國小校長張聖宗103年8月就任，隔年服裝委員會決議改版，104年6月上網公告招商後，選定合格廠商，104年11月取得商標註冊同日授權給特定人李偉豐，他要問，李偉豐是誰？是學校合格遴選的服裝業者代表嗎？如果不是，李偉豐憑什麼可以拿到學校的校徽商標專屬授權。
張耀中炮轟，無償授權也就罷了，樹義國小校長竟讓李偉豐扮演「秘密客」，去學校周邊蒐證沒被授權的廠商衣服，用商標法來進行告訴，現今刑事判決和民事賠償都定讞，李偉豐獲取了一共49萬6千元的賠償，他怒問，這筆錢違規使用校徽商標的人賠償了，現在錢在哪裡？李偉豐是不是學校的白手套？用合法的行為來掩護非法無因授權的事實。

校長張聖宗回應，校內附裝委員會決議要將校徽註冊商標，他和李偉豐是無償授權，自己不知道民事賠償的事情，尊重法院判決。

張耀中指出，這筆民事賠償金進了誰口袋？校長現在主張學校一毛錢都沒有收到，就是圖利李偉豐，教育局應立即送政風調查張耀中也說，李偉豐為何要進行商標侵權求償？代表樹義的校徽有商業價值，他怒批現在學校是生意場所嗎？

議員謝志忠對學校出現歪風，直批太過分，他更質疑，校長通通推給服裝委員會說不知道，那麼會議是誰主持的？就是校長本人，所以校長應該要負全責。

謝志忠指出，更加離譜的是104年11月16日取得商標的當天，竟然就可以無償授權給第三方，校長竟也敢稱完全不認識？校徽是公有資產，該校是全台中唯一註冊商標，還無償授權給第三方，簡直是混蛋！

丁姓廠商被判賠近50萬元，電話受訪時氣憤表示，包括上千件校服與支付法律費用及判賠費用，損失300多萬元，大罵校長「惡質、可惡！」他一輩子做了那麼多學校的制服，第一次遇這種事。
副市長令狐榮達強調，針對此案將立案調查，勿枉勿縱教育局長楊振昇也說，將依相關辦法做出決議，若涉犯罪嫌疑，必定依法辦理、絕不寬貸。
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