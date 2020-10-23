美食小吃加品茗　秋冬來嘉微旅收獲多

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿里山管理處副處長陳榮欽表示，嘉義市觀光協會為「235區域觀光發展產業聯盟」成員之一，本次運用地方夥伴及資源整合，共同向旅遊業推介區域觀光旅遊，是創造大嘉義區域觀光產業形象與特色好的開始，另外阿里山地區擁有得天獨厚之遊憩資源，以「精緻、深度、小眾」建構阿里山「茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫」等六大主題遊程，帶給民眾更優質的旅遊體驗，目前秋冬限定推出，包含部落鄒年慶、森林咖啡派對、四季茶旅品茗等活動，融合傳統與創新特色，讓遊客體驗阿里山動人部落之旅。
嘉義市觀光協會理事長許賢哲指出，本次協會接受阿里山管理處委託，在12月12日至13日在北門驛辦理「嘉義市國際咖啡節＆遇見好咖市集」，即共同協助大嘉義區域觀光產業夥伴及城市品牌形象建立良好典範，為加大本次活動的廣度與深度，雙方整合了地方觀光資源包括景點、檜木車廂小火車、美食、伴手禮、森林茶席等公部門及民間資源，深化串聯活動效應，共同向全國觀光旅遊業發出「秋冬來嘉微旅」推介邀請。
本次活動整合規劃推介秋冬限定內容有12月12日至13日於北門驛辦理「嘉義市國際咖啡節＆遇見好咖市集」、搭乘嘉義—北門驛檜木車廂小火車、順遊檜意森活村、舊監博物館、美術館、到噴水雞肉飯小雅旗艦店-嘉義小吃宴、買老楊方塊酥、遊牛埔仔愛情大草原吃鳳梨酥、到頂湖享受森林茶席喝好茶、上阿里山山區走森林、竹林、茶園步道享受芬多精、觀星、賞楓、看雲海，感受從靜心沉澱，人與自然對話的情境氛圍等多元內容。