美食小吃加品茗　秋冬來嘉微旅收獲多

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美食小吃加品茗　秋冬來嘉微旅收獲多

記者郭政隆、邱嘉琪／嘉義報導

calendar_today2020-10-23 17:30:00

美食小吃加品茗　秋冬來嘉微旅收獲多
▲阿管處與嘉市觀光協會辦理聯合行銷記者會。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.23）
隨著寒意入秋，阿里山可以體驗秋冬季節特有的自然景觀及山巒美景，正是適合走出戶外旅遊的時侯；阿里山國家風景區管理處與嘉義市觀光協會為推動大嘉義觀光旅遊活動，結合「嘉義市國際咖啡節」遇見好咖市集、檜木車廂小火車、森林茶席等資源，發出秋冬限定「秋冬來嘉微旅」推介邀請。
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▲14家旅行業者簽署觀光旅遊推動合作意向書。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.23）
▲14家旅行業者簽署觀光旅遊推動合作意向書。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.23）
阿里山管理處副處長陳榮欽表示，嘉義市觀光協會為「235區域觀光發展產業聯盟」成員之一，本次運用地方夥伴及資源整合，共同向旅遊業推介區域觀光旅遊，是創造大嘉義區域觀光產業形象與特色好的開始，另外阿里山地區擁有得天獨厚之遊憩資源，以「精緻、深度、小眾」建構阿里山「茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫」等六大主題遊程，帶給民眾更優質的旅遊體驗，目前秋冬限定推出，包含部落鄒年慶、森林咖啡派對、四季茶旅品茗等活動，融合傳統與創新特色，讓遊客體驗阿里山動人部落之旅。
▲到頂湖享受森林茶席喝好茶。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.23）
▲到頂湖享受森林茶席喝好茶。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.23）
嘉義市觀光協會理事長許賢哲指出，本次協會接受阿里山管理處委託，在12月12日至13日在北門驛辦理「嘉義市國際咖啡節＆遇見好咖市集」，即共同協助大嘉義區域觀光產業夥伴及城市品牌形象建立良好典範，為加大本次活動的廣度與深度，雙方整合了地方觀光資源包括景點、檜木車廂小火車、美食、伴手禮、森林茶席等公部門及民間資源，深化串聯活動效應，共同向全國觀光旅遊業發出「秋冬來嘉微旅」推介邀請。
▲到噴水雞肉飯享用嘉義小吃宴。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.23）
▲到噴水雞肉飯享用嘉義小吃宴。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.23）
本次活動整合規劃推介秋冬限定內容有12月12日至13日於北門驛辦理「嘉義市國際咖啡節＆遇見好咖市集」、搭乘嘉義—北門驛檜木車廂小火車、順遊檜意森活村、舊監博物館、美術館、到噴水雞肉飯小雅旗艦店-嘉義小吃宴、買老楊方塊酥、遊牛埔仔愛情大草原吃鳳梨酥、到頂湖享受森林茶席喝好茶、上阿里山山區走森林、竹林、茶園步道享受芬多精、觀星、賞楓、看雲海，感受從靜心沉澱，人與自然對話的情境氛圍等多元內容。
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