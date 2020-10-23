花899元加油抽中汽車大獎 獲獎人：邀請大家來嘉義玩
花899元加油抽中汽車大獎 獲獎人：邀請大家來嘉義玩
記者任禮清、陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-23 16:10:00
後疫情時代，嘉義縣政府為提振縣內觀光與經濟，更讓國人深入了解嘉義，主辦「振興三倍券來去嘉義縣」抽獎活動，只要在嘉義縣消費1元，就可以憑發票登錄明細參加抽獎。高雄吳先生以899元加油發票，幸運的抽中並開走價值54萬多的「汽車」最大獎。
嘉義縣政府自7月15日迄今，共為「振興三倍券來去嘉義縣」活動舉辦5次抽獎，獎項超過1000多份，最大的特獎是價值新台幣54萬多的TOYOTA VIOS汽車﹔今(23)日上午在一樓舉辦最後一次頒獎典禮。翁章梁縣長一反以往的盛裝，而穿著一身「休閒」的裝扮主持頒獎記者會，親自頒贈獎項給幸運的得獎者，同時感謝所有的參與者及所有參與的店家、企業夥伴。抽中最大特獎汽車的得獎者，是來自高雄的吳姓先生，北漂到嘉義生活15年，活動期間計消費並登錄發票總數約百筆，幸運中獎的是1張899元的加油發票。吳先生對自己能抽中汽車，感到非常幸運，同時感謝嘉義縣政府用心舉辦這個活動，快樂的邀請全台民眾要一起來嘉義玩！
翁章梁表示，本次活動登錄的發票大約有10萬筆，其中有位民眾為得大獎，相當令人佩服的登錄約1800筆在嘉義的消費明細；登錄百筆以上的民眾約有200多位，現場6名得獎者的登錄筆數都在百筆內，也有僅登錄4筆發票，就抽中電動機車，真是幸運！
翁章梁說，今天特別穿休閒服頒獎，是希望拋磚引玉的邀請全台民眾，也一起把最美、最帥的服裝穿來嘉義玩，配上嘉義的好山好水，便會相當吸睛。翁縣長強調，嘉義一年四季都有不同時節，不一樣的風貌，還有各式當季農特產等著大家來品嘗，這就是旅遊的樂趣，每次來嘉義都能看見不同的視野，歡迎大家來嘉義玩，深度的認識嘉義的美。