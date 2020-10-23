中市府買單大小眼？　議員：校長怨聲連連

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施志昌、林祈烽與王立任列舉了各自選區內關於遊戲場、視聽教室、電力設備改善以及午餐廚房等待中央承諾補助經費要改善的項目，施志昌表示，七個區八十間學校總共需要1.5億，若是全市共需6億，這些市府能否也全部買單？
施志昌指出，之前就有提案大甲東陽國小需要的改善設施設備，結果教育局說有困難，變成又要跟中央申請經費，但想不到南陽國小竟然就用結餘款一次給了一千四百萬，而且還是在中央已經要補助的情況下？學校名字差一個命運截然不同。到底哪些市府全額補助，哪些要等中央經費，市府不覺得精神錯亂嗎？
此外，施志昌也表示，其選區內有向中央爭取經費的還有大甲國中的活動中心暨手球館，總經費6900萬，中央補助3千萬；外埔國小新校舍裝修及教學設備總經費1900百萬，中央負擔980萬；順天國中新建活動中心總經費8700萬，中央補助4400萬，目前也是中央已經答應補助，核定函還在簽，他覺得學生們、家長們也等不及了，是不是也可以請市長、請局長買單？
施志昌說，台中市預算就這麼多，但僧多粥少，大家都在等。過去學校需要經費都是用排的，等個三年五年總是可以排到。但現在很多校長就在抱怨，現在都要找議員、找立委，用排的根本排不到。
為什麼盧市長就搶著去南陽國小買單，外埔國小新校舍裝修及設備也需要經費，為何就沒有，而是一樣要等中央補助？還有更多的學校是校舍、設備與操場老舊等等，等了幾年經費卻也沒著落？現在關於學校經費的分配機制到底是如何？有沒有制度化？還是繼續大家各憑本事，或是市長想給誰就給誰？
副市長令狐榮達表示，市長盧秀燕重視孩子教育，對於各校均持續關心，若有經費補助需求，也會依情節輕重緩急，排定補助優先順序，同時市府也會積極爭取中央補助，藉由更多資源做更多事情。
教育局長楊振昇指出，南陽國小新校舍將於10月30日完工，中央來不及撥付補助款完成內部設施，盧市長日前親自會勘，關心工程進度，為讓學生儘早享有優質教育環境，拍板由市府自行補助，讓內部設備早日到位，一切以教育為重。