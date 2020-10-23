江啟臣：唯有中華民國持續存在　才是消弭台獨唯一出路

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各位來自世界各地的僑界領袖與代表，大家午安，大家好。歡迎各位回到國民黨中央，在全球疫情依然發燒的當下，可以在這邊相聚，真的是非常幸福，歡迎各位回家。
後天10月25日，是台灣光復75周年的紀念日。七十五年前，歷經八年的對日抗戰，共計造成1,300萬名軍民傷亡，以及難以計數的財產損失，最後迎來最後的勝利，終結日本對台灣長達半世紀的殖民統治。
光復這一天，對於全中華民族而言，也是極為重要的日子。象徵從鴉片戰爭開始的「百年國恥」，走向中華民族再復興的重要轉捩點。
在這個過程當中，海外華僑不但是中華民國最堅實後盾，更親身參與每一個民族復興與國家重建的過程。1910年11月，孫中山總理召集革命同志在新加坡附近檳榔嶼開會，決定動員全黨的力量，在廣州發動第十次革命，面對先前革命屢次的挫敗，許多同志早已心灰意冷，甚至有了放棄的打算；在革命士氣最低迷的時刻，華僑仍然力挺革命的行動，總共捐輸近19萬元，使革命士氣大振，也帶來最後武昌起義成功。
孫中山總理曾說「華僑是革命之母。」這句話的意思是表達華僑是國民革命的原動力。不僅僅是財務上的支援，華僑更協助成立海外革命組織、發行報紙宣揚革命理念、照顧流亡志士的生活，更支援照顧不幸遇難革命黨人的家眷等等。
而對日抗戰時期，更處處可見華僑力挺中華民國的身影。光是「南僑總會」（南洋華僑籌賑祖國難民總會），二年內就募得超過1.4億元，南僑總會更接受中華民國政府的委託，組織「南洋華僑回國機工服務團」。從1939年至1942年間，有超過3,200人回國參與抗戰的後勤工作，其中1,028名技工也因為瘧疾、轟炸等危險而殉職。
政府遷台後，華僑對於中華民國的支持與力挺，更是台灣經濟發展的重要推手，在台灣工業化發展初期、本身又缺乏天然資源奧援的關鍵時刻，僑外投資就成為政府發展建設，進行國家整體經濟規畫最重要的實質助力。
每年十月，華僑更是放下手邊的繁忙的工作與事業，長途跋涉、不辭辛勞，只是為了在總統府前，旗海飄揚下，為中華民國獻上最深的祝福。只有長期旅居海外的華人，最能體會國家興盛的重要，最能感受自由民主的可貴，最能感受寶島台灣同胞的溫暖。
台灣光復，結束殖民統治，重回中華民國的懷抱，不但是絕大多數台灣人的期盼，更是兩岸歷史無法斷鏈的臍帶。
從建立民國到對日抗戰的五十年間，台灣人民雖然身處殖民統治的痛苦中，但從未缺席近代中華民族的宏偉事業。台灣光復，更是世界華僑與海峽兩岸炎黄子孫共同奮鬥的光榮成就。
雖然現階段海峽兩岸處於不同的政治制度，但是同樣在中華文化的土壤上成長，讓我們有共同的語言，兩岸比鄰而居，彼此禍福相依、休戚與共，更沒有仇視、對抗的理由。
我要再次強調，中華民國是孫中山總理，於1911年創建的亞洲第一個民主共和國，歷經軍閥割據、贏得兩次世界大戰，度過無數的全球政治與經濟風暴，至今109年屹立不搖；文攻武嚇不會瘉合民族傷口，只會讓兩岸民心愈離愈遠。唯有中華民國持續存在，才是消弭台獨的唯一出路。
再次歡迎各位僑界領袖在光輝的十月回到台灣參加慶典，蒞臨我們今天的茶會。國民黨在九月初全代會通過了多項改革方案，未來，我們也持續為捍衛中華民國以及守護民眾權益及健康而奮戰。等一下我們有非常多的時間，可以進行交流，期待各位先進提供我們國家與黨務發展的建言，讓我們一起為中華民國的前途而努力。