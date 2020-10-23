TWICE「白富美師妹」爆肥照出土　從小就是女神潛力股

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TWICE「白富美師妹」爆肥照出土　從小就是女神潛力股

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-10-23 16:10:15

▲LIA五官沒變，胖胖的也很可愛。（圖／ITZY IG、韓網）
▲LIA五官沒變，胖胖的也很可愛。（圖／ITZY IG、韓網）
南韓女團TWICE的師妹ITZY，由YEJI、RYUJIN、CHAERYEONG、LIA、YUNA五人組成，該團成員顏值、身材，以及舞蹈實力都在水準之上，去年2月出道10天，就拿下音樂節目比賽第一名，是韓國出道後最快取得冠軍的女團，此後獲封「怪物新人」稱號。 她們人紅是非多，成員LIA過往舊照被翻出，圓潤身材以及白富美身分掀起討論。 
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今年20歲的LIA氣質非凡，但在出道前，她「白富美」身分就引起討論，LIA兒時在加拿大生活，小學畢業就曾被「SM娛樂」相中，但因當時年紀小遭家人反對當藝人；中學她就讀貴族學校，學費一年近百萬；之後被「JYP娛樂」看上簽約，練習生時期就曾被拍到背著名牌包出入公司。 
LIA去年2月隨ITZY出道，與其他4位成員身材、實力、美貌都非常出眾，正式亮相後引起高度關注。不過LIA過往舊照近期被翻出，身形比起現在圓潤許多，但五官依舊深邃、長相甜美；而網友日前曝光她媽媽的照片，母女倆氣質、外貌相符，應是基因優越，LIA從小到大都是美女潛力股。
▲▼LIA過去身材圓潤，出道後瘦身有成。（圖／ITZY
▲▼LIA過去身材圓潤，出道後瘦身有成。（圖／ITZY IG、韓網）
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▲網友PO出Lia媽媽的照片。（圖／翻攝韓網、IG）
▲網友PO出LIA（左）媽媽的照片，兩位都很漂亮。（圖／翻攝韓網、IG）
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