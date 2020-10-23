iPhone 12「環保藍」被吐槽有理？歷代iPhone顏色比一比

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iPhone 12「環保藍」被吐槽有理？歷代iPhone顏色比一比

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-23 16:16:33｜update2020-10-23 17:48:54

▲歷代不同顏色的iPhone比一比，你最喜歡哪一款？（圖／翻攝自《香港01》）
▲歷代不同顏色的iPhone比一比，你最喜歡哪一款？（圖／翻攝自《香港01》）
蘋果手機iPhone 12與iPhone 12 Pro於今（23）日起正式開放取貨，新款iPhone上市每每帶動網路話題、引發搶購熱潮，這次也不意外。不過這次iPhone 12的「夜鬱藍」卻遭到不少吐槽，有網友戲稱是「環保藍」、「博愛座藍」，真的如此嗎？將歷代不同顏色的iPhone放在一起比一比，眼見為憑，你認為單看外觀哪一代比較好看呢？
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《香港01》搜羅整理了過去歷代iPhone的特殊色款式，封面圖由左到右分別是銀色iPhone5、銀色iPhone7、金色iPhone8 Plus、銀色iPhoneX、紫色iPhone11、綠色iPhone11 Pro Max、藍色iPhone12、太平洋藍iPhone12 Pro。
▲iPhone12與iPhone12
▲iPhone12與iPhone12 Pro的對比。（圖／翻攝自《香港01》）
上圖是iPhone12與iPhone12 Pro的對比，下圖是iPhone11與iPhone12、iPhone12 Pro與iPhone11 Pro Max的對比。

▲iPhone11與iPhone12、iPhone12
▲iPhone11與iPhone12、iPhone12 Pro與iPhone11 Pro Max的對比。（圖／翻攝自《香港01》）
這次飽受網友吐槽的藍色iPhone12，在《Mobile01》論壇也有網友以「iPhone 12的藍色真的很差嗎？」為題發文，好奇詢問大家看法。不過審美喜好本就很主觀，網友看法也十分兩極。有網友認為，「個人覺得12的藍真的很.....沒質感」、「喜好本來就是主觀，但我定義12藍是真杜藍」、「美醜雖是主觀，但當醜的聲音越來越大聲的時候.......便越來越客觀」。但也有人覺得，「藍色近年大流行，有人看到的是貨車藍，怎麼不會覺得是跑車藍呢」、「喊醜的1000個有999個都沒看過實機」。

而在實機入手後，許多開箱的網友紛紛留言回覆說，「看過實機，個人覺得還ok耶，只是真的會有指紋印」、「每年的iphone系列和iphone pro系列本來就是不同材質配色，但不知為何今年大家特別攻擊」、「肉眼看到會比照片照出來來得深，就大約是官網上呈現的那個藍色」、「其實實機看起來、握起來，真的不錯」、「實機算可接受沒很醜」。（編輯：倪浩軒）
 
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