iPhone 12「環保藍」被吐槽有理？歷代iPhone顏色比一比

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上圖是iPhone12與iPhone12 Pro的對比，下圖是iPhone11與iPhone12、iPhone12 Pro與iPhone11 Pro Max的對比。
這次飽受網友吐槽的藍色iPhone12，在《Mobile01》論壇也有網友以「iPhone 12的藍色真的很差嗎？」為題發文，好奇詢問大家看法。不過審美喜好本就很主觀，網友看法也十分兩極。有網友認為，「個人覺得12的藍真的很.....沒質感」、「喜好本來就是主觀，但我定義12藍是真杜藍」、「美醜雖是主觀，但當醜的聲音越來越大聲的時候.......便越來越客觀」。但也有人覺得，「藍色近年大流行，有人看到的是貨車藍，怎麼不會覺得是跑車藍呢」、「喊醜的1000個有999個都沒看過實機」。
而在實機入手後，許多開箱的網友紛紛留言回覆說，「看過實機，個人覺得還ok耶，只是真的會有指紋印」、「每年的iphone系列和iphone pro系列本來就是不同材質配色，但不知為何今年大家特別攻擊」、「肉眼看到會比照片照出來來得深，就大約是官網上呈現的那個藍色」、「其實實機看起來、握起來，真的不錯」、「實機算可接受沒很醜」。（編輯：倪浩軒）