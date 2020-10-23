元祖女神復出！美麗臉蛋「半毀容」　氣質光環藏不住

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元祖女神復出！美麗臉蛋「半毀容」　氣質光環藏不住

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-10-23 22:00:00

▲柳真（左）睽違多年付出大銀幕，片中臉頰留有疤痕。（圖／天馬行空）
▲柳真（左）睽違多年復出大銀幕，片中臉頰留有疤痕。（圖／天馬行空）
韓片《紙花》找來影帝安聖基，與睽違12年未出現在大銀幕的柳真，以及金彗星共同演出。現年39歲，育有2女的柳真，是當年一代元祖女團S.E.S的門面擔當，婚後淡出戲劇圈，最近復出的她，在該片中顛覆美豔形象，以精湛演技搭配特殊化妝，演出一名臉上有道長長疤痕的樸實單親媽媽。 
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▲柳真的身影，是全片最溫暖的存在。（圖／天馬行空）
▲柳真的身影，是全片最溫暖的存在。（圖／天馬行空）
對於此次飾演單親媽媽恩淑，柳真表示現實生活中也是母親，能理解恩淑獨自照顧1個女兒、面臨生活困境，卻依然得振作堅強的心境。柳真與安聖基、金彗星之間充滿溫馨的對手戲，也是全片一大亮點，不論是在雨中、櫻花樹下跳舞、廚房忙進忙出煎著泡菜煎餅，柳真的身影無疑都是全片最溫暖的存在。 
相較於恩淑（柳真 飾）的樂觀開朗，金彗星所飾演的智赫可說是完全相反。不僅因意外癱瘓，對人生徹底失望，與父親尚吉（安聖基 飾）之間的心結，更是有口難言。多次尋死未果的他，直到遇到恩淑才重拾希望。對於這個角色，金彗星坦言是個巨大的挑戰，除了心理上要去揣摩智赫的絕望感，生理上更是必須不斷練習智赫的「不方便」。 

一場智赫從床上摔落的戲，金彗星在排練過程就常常受傷，甚至回家也不放過自己，把雙腳綁起來，讓自己緩慢爬行。金彗星認為，唯有這樣親身體驗，才能體會到好手好腳的活動，並非都是理所當然，更能同理每天生活在各種不便之下的智赫都經歷了些什麼，因而造就了怎樣的心情。《紙花》11月6日在台上映。
▲金彗星揣摩角色的絕望感，生理上更是必須不斷練習他的「不方便」。（圖／天馬行空）
▲金彗星揣摩角色的絕望感，不斷練習他的「不方便」。（圖／天馬行空）
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