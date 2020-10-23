中市衛生所及合約院所　24日起僅供幼兒施打疫苗

今年受新冠肺炎疫情影響，民眾接種流感疫苗較為踴躍，由於幼兒接種率偏低，為保障幼兒權益，台中市政府衛生局宣布，自明(24)日起，中市30家衛生所及327家合約院所僅受理6個月至入學前幼兒流感疫苗接種，暫緩所有公費對象成人疫苗接種（含造冊對象）。

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衛生局表示，截至今日上午8時止，台中市已接種超過50萬劑，使用率達採購量的67%，經評估，6個月至學齡前幼兒接種率僅23.1%，明顯偏低（目標55%），市府滾動修訂接種政策，明日起中市30家衛生所及327家合約院所僅受理6個月至入學前幼兒流感疫苗接種。

衛生局指出，家長持幼兒的健保卡及兒童健康手冊，帶孩童前往中市各區衛生所或合約院所，即可進行接種，請多加利用；衛生所及合約院所名單，可至衛生局網站查詢。

此外，65歲以上長者仍可持身分證及健保卡，至中市各社區接種站施打流感疫苗，由於各場次採限量施打，衛生局提醒民眾前往社區接種站之前，可先電話洽詢接種站所在地的衛生所，詢問是否仍有疫苗，避免撲空；社區接種站名單可至衛生局網站查詢。

衛生局提醒，入秋天氣轉涼，請留意自身健康狀況，並落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，降低病毒傳播風險。