扯！老婆請人抓老公外遇　徵信社「現場交換身體」幫保密

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大倉忠義所飾演的「恭一」，在學生時期，就是個被動與喜歡自己的女性交往的人。雖然對「今之瀨」的要求感到困惑，但最後漸漸被他直接又純粹的心意動搖，大倉忠義表示：「我覺得《愛在末路之境》是十分純粹的愛情故事，雖然也會受到衝擊，但墜入愛河的時機點，是任誰都無法理解的吧。這次我首度和成田凌合作，我們兩個人似乎很合得來，覺得很開心。希望觀眾可以透過這部電影，了解到當喜歡上一個人時，是能衝破所有界線的。」
成田凌在片中飾演大學畢業7年以來，始終愛慕著學長恭一的「今之瀨」，成田凌表示：「台詞的每字每句都十分細膩，令人思考該如何去表現，是非常值得參演的作品，我想這是一部一定會獲得觀眾共鳴的戀愛之作。」
該片殺青宴當晚，成田凌要先離開時冒出驚人之舉，大倉忠義爆料：「成田凌在要離開餐廳時，說了一句：『我先離席了！』接著就很自然親了我一下！」成田凌笑說：「因為覺得必須那麼做才行！也不是因為彼此關係變親近了，只是覺得應該要親一下！」大倉忠義回說：「不親的話好像就無法結束吧？當作一個結尾。當時真的嚇了一跳，內心『哇！』地一聲，後來就很自然地說掰掰道別了。」《愛在末路之境》11月20日在台上映。