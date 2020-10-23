蔡正元：小心1948年中美教訓 2020在台美重演
蔡正元：小心1948年中美教訓 2020在台美重演
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-23 17:22:58
國民黨前副祕書長蔡正元23日提醒蔡英文政府，不要一味押注在川普身上，2020年美國總統大選如果重演1948年的教訓，台灣下場堪慮。
蔡正元指出，美國1948年總統大選時，當時民主黨杜魯門和共和黨杜威兩人激烈競爭，引起全球關注，當年蔣介石和宋美齡非常明顯偏向共和黨杜威，此舉讓民主黨杜魯門看在眼裡很不痛快，後來杜魯門以牙還牙，讓蔣介石和宋美齡吃盡苦頭。蔡正元舉例，1943年宋美齡訪問美國時，受到羅斯福總統隆重接待，但1948年宋美齡再度訪美，杜魯門立刻給宋美齡臉色看，讓宋美齡訪美行程吃盡排頭。最後選舉結果是民主黨杜魯門險勝，從此蔣介石沒有好日子過。接下來的1949年1月，國共內戰蔣介石兵敗，杜魯門落井下石，讓蔣介石黯然下台。蔡正元說，2020年的台灣，綠營、綠媒、綠色政府都明顯偏向共和黨川普，他提醒不要以為民主黨拜登的心胸很寬大，萬一最後是拜登當選，會不會重演杜魯門當年以牙還牙的戲碼很難講，台灣如果跟著綠媒瘋川普，1948年的教訓，很快就會在2020年底降臨。