財劃法20年未修 民眾黨：修法吸引招商投資
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-23 17:51:52
為修正地方政府與中央之間的財政收支劃分，台灣民眾黨立法院黨團今（23）日下午舉行「財劃法」修法公聽會，呼籲修改已經20年未變的「財政收支劃分法」，以吸引招商投資。
出席「財劃法」修法公聽會包括民眾黨立委邱臣遠、張其祿、蔡壁如、賴香伶、高虹安。民眾黨團點出現行「財劃法」的三個問題，包括統籌分配款規模不足支應地方財政需求、一般補助款的設計不利於地方財政自主、各地方對於統籌分配公式無共識。民眾黨主張擴大統籌分配稅款規模、直轄市與縣市政府分配公式齊一化、稅制鼓勵地方政府招商投資等。台灣民眾黨呼籲「一般補助」全部併入統籌分配稅款，符合地方自治原則，也要求直轄市與縣市政府分配公式齊一化，以優先彌補基準財政收支差額為原則，還要將各縣市特色納入統籌分配款公式。民眾黨也主張修法將營利事業所得稅、營業稅撥到地方，以作為適當稅制誘因，鼓勵地方政府將政策推動從土地開發轉向招商與投資。對於是否修法鼓勵地方招商投資，出席的財政部次長阮清華卻是態度保留。他認為，「財劃法」立法目的是要截長補短，但招商拿到更多投資，又分到更多稅收會有盲點。阮清華進一步表示，每次「財劃法」送到立院審查時，雖然沒有藍綠之分，但卻有地方之分，很難達成共識，即便財政部研議「只增不減」，但是各縣市都有意見，覺得別人增加的比較多，若大家都想要自己拿到最多、都不肯退，恐怕「財劃法」修法永遠不會有答案。