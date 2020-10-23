立院三讀通過紓困3.0預算案　行政院感謝

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主計總處表示，中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案，經立法院審查及朝野黨團協商溝通，已於今日完成三讀程序，審查結果如下：
一、歲出原列2,100億元，減列5,300萬元，改列2,099億4,700萬元，刪減項目包括：
（一）經濟部「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」項下獎補助費5,000萬元。
（二）國家通訊傳播委員會「嚴重特殊傳染性肺炎防治」項下業務費200萬元。
（三）教育部「辦理受疫情影響之留遊學服務業員工薪資及營運資金補貼」100萬元。
二、以上歲出所需財源2,099億4,700萬元，全數以舉借債務支應，較本次追加預算案原列數2,100億元，減少5,300萬元。
主計總處指出，本項特別預算原編列600億元，第1次追加預算1,500億元，合計2,100億元，至今年10月23日止，已執行金額1,548億元。在防疫方面，已擴大開放至民眾日常生活且未有本土病例；在紓困方面，為受創企業及個人提供援助，直接嘉惠民眾已逾1,200萬人；在振興方面，亦發揮了擴大內需的點火效果。
主計總處說，今年8月國內零售業營業額年增率達8.2％，餐飲業年增率也達正成長2.0％，全國工業生產年增率亦達4.7％，9月份以美元計價之出口年增率達9.4％，該月份失業率亦降為3.8％，可見已達原特別預算目標。