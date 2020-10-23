新冠疫情衝擊！台酒海外營收衰退逾6成　全年估賺86億

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不過，丁彥哲說，受新冠肺炎疫情影響，國際機場出入境人數驟減，菸酒免稅商店幾乎沒什麼生意，加上許多國家祭出封成相關措施，也導致相關消費活動停滯，也影響酒類商品銷售，導致台酒公司海外市場營收下滑嚴重，今年至前3季僅7億元，較去年同期19億元衰退了63.2%。
丁彥哲強調，下半年台酒公司全力拼營收，啤酒類今年持續開發通路限定新產品，如7-11特釀IGA啤酒、全家草莓啤酒、全聯塩味荔枝及檸檬啤酒、家樂福幸運海灘及黑色浪潮啤酒等，推出後皆有不錯銷售成績，希望能彌補因受疫情影響減少的餐飲通路銷量並鞏固市占率。
此外，為提升盈餘，在酒類方面，台酒公司也持續積極開發高消費潛力市場辦理社團及通路銷售活動，以提升盈餘，另針對重點推廣品項OMAR威士忌規畫品牌概念店及深耕菸酒專通路，期望能逐步建立品牌知名度以提升銷售與拓展至國際市場。
在非菸酒產品部分，因疫情影響提升國人對於健康意識重視，因此今年上半年台酒公司保健類產品皆有不錯銷售，丁彥哲表示將會持續針對生技保健類產品做推廣活動，讓更多消費者接觸到台酒公司非菸酒產品，另電商方面亦會積極優化網購物平台及物流配送，期能往多角化發展逐漸提升非主力產品銷售占比。
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