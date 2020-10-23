新冠疫情衝擊！台酒海外營收衰退逾6成　全年估賺86億

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新冠疫情衝擊！台酒海外營收衰退逾6成　全年估賺86億

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-23 18:10:42

▲台灣菸酒公司董事長丁彥哲（左）及總經理黃及時（右）說明今年營運獲利情況。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣菸酒公司董事長丁彥哲（左）及總經理黃及時（右）說明今年營運獲利情況。（圖／記者顏真真攝，2020.10.23）
台灣菸酒公司董事長丁彥哲今（23）日表示，受到新冠肺炎衝擊，台酒公司海外市場營收幾乎停滯，今（2020）年前3季較去年同期衰退63.2%，惟國內通路在啤酒商品多元發展及OMAR威士忌、高粱酒屢屢得獎帶動銷售下，前3季整體營收微幅成長4.3%，而且今年前3季稅前已賺67億元，預估全年可達86億元，雖較去年90億元少，但較年度預算目標78億元仍有10.3%的成長。
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依據台酒公司統計，今年至第3季營收有445億元，其中國內通路銷售額438億元，較去年同期成長31.2億元，其中菸類成長14.9億元，啤酒類成長4.2億元，酒類成長3.4億元。
不過，丁彥哲說，受新冠肺炎疫情影響，國際機場出入境人數驟減，菸酒免稅商店幾乎沒什麼生意，加上許多國家祭出封成相關措施，也導致相關消費活動停滯，也影響酒類商品銷售，導致台酒公司海外市場營收下滑嚴重，今年至前3季僅7億元，較去年同期19億元衰退了63.2%。

丁彥哲強調，下半年台酒公司全力拼營收，啤酒類今年持續開發通路限定新產品，如7-11特釀IGA啤酒、全家草莓啤酒、全聯塩味荔枝及檸檬啤酒、家樂福幸運海灘及黑色浪潮啤酒等，推出後皆有不錯銷售成績，希望能彌補因受疫情影響減少的餐飲通路銷量並鞏固市占率。

此外，為提升盈餘，在酒類方面，台酒公司也持續積極開發高消費潛力市場辦理社團及通路銷售活動，以提升盈餘，另針對重點推廣品項OMAR威士忌規畫品牌概念店及深耕菸酒專通路，期望能逐步建立品牌知名度以提升銷售與拓展至國際市場。

在非菸酒產品部分，因疫情影響提升國人對於健康意識重視，因此今年上半年台酒公司保健類產品皆有不錯銷售，丁彥哲表示將會持續針對生技保健類產品做推廣活動，讓更多消費者接觸到台酒公司非菸酒產品，另電商方面亦會積極優化網購物平台及物流配送，期能往多角化發展逐漸提升非主力產品銷售占比。

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