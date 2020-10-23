籃球／Ｑ戴維斯現身場邊投籃 預告11月可能首度復出
籃球／Ｑ戴維斯現身場邊投籃 預告11月可能首度復出
記者鍾東穎/新北報導
calendar_today2020-10-23 17:46:23
為中華男籃貢獻良多的「新台灣人」Q戴維斯確定以本土球員身分出戰P.League+新職籃，今(23)日隨璞園出現在場邊但未出賽，他透露下個月富邦自辦熱身賽可能會首度回歸球場，「若富邦有洋將的話。」
璞園新賽季兵分兩路以璞園隊名續留SBL、新隊名「桃園領航猿」進軍P聯盟，而經P聯盟開會決議後，戴維斯能以本土球員身分出戰，並重回老東家為領航猿增添禁區戰力。本周「molten台灣超級籃球挑戰賽」移師板橋體育館進行，璞園今晚出戰裕隆，賽前戴維斯也跟著投籃小試身手，不過沒有換球衣認真暖身，該賽進行到11月1日，戴維斯表示，「沒有覺得不可能下場比賽，但機率不高。」
戴維斯表示目前狀態還沒恢復到百分百，是否會出戰富邦勇士在11月7、8日的熱身賽(2020富邦金盃勇士籃球邀請賽)，他說，「目前恢復大概75%，不急著復出。若富邦有洋將很有可能會下場，因為璞園還沒有洋將可以對抗。」因傷離開球場多時的戴維斯也表示，如果沒有洋將，要學習打聰明一點，這是個學習成長、變得更強的機會。