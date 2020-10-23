菜市場金馬獎　社頭公有市場七攤奪2星、二攤獲1星

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菜市場金馬獎　社頭公有市場七攤奪2星、二攤獲1星

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-10-23 18:30:00

菜市場金馬獎
▲經濟部辦理優良市集暨樂活名攤評核，彰化縣社頭公有市場今年有七攤獲得樂活名攤2星，二攤獲得1星。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）
經濟部辦理「優良市集暨樂活名攤評核」，這個號稱「菜市場的金馬獎」評比，今年彰化縣社頭公有市場今年有七攤獲得樂活名攤2星，二攤獲得1星，社頭鄉鄉長劉錦昌表示，社頭攤販市場已經是當地老市場，得獎是對在地攤商的一種肯定，也希望更多消費者願意走進傳統市場購物。
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▲經濟部中部辦公室與彰化縣政府合作辦理傳統市場教育訓練。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）
▲經濟部中部辦公室與彰化縣政府合作辦理傳統市場教育訓練。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）
經濟部中部辦公室的優良市集暨樂活名攤評核今年已是第11年，明年起在評核相關規則與運作上也會有重大突破，藉由今（23）日的訓練課程，除讓第一線的管理單位能夠更清楚明瞭中央對於傳統市場的重視之外，也希望地方政府在各市場的硬體修繕完成後，軟體服務也能隨之提升。
彰化市華陽市場曾經在民國99年還獲得4星的優良市集殊榮，當初可是中部地區傳統市場的大事。本次特別藉由經濟部中部辦公室的輔導資源，邀請長年擔任優良市集及樂活名攤評核委員高雄科技大學觀光系陳光華教授，為全縣各鄉鎮市公所市集管理單位進行分享，希望在來年，彰化縣內的傳統市場能有更好的成績展現在縣民的眼前。

▲彰化縣整府綠能發展處將針對全縣14處傳統公有市場進行環境優化改善工程的市場基礎設施改善。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）
▲彰化縣整府綠能發展處將針對全縣14處傳統公有市場進行環境優化改善工程的市場基礎設施改善。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）
經濟部中部辦公室表示，彰化縣內有許多風格特色不同的傳統市場，華陽市場設備新穎、員林第一市場內藏百年古蹟和風味小吃、鹿港第一市場光是魚丸、蝦丸就可以擄獲饕客，另外花壇、社頭的市場更是當地居民不可或缺的生活夥伴。透過中央與地方的攜手合作，為傳統市場注入各種軟硬體計畫資源與輔導行銷，希望讓這個中部民眾後花園的彰化傳統市場，成為好吃、好逛、好買的好所在。
▲得獎是對在地攤商的一種肯定，也希望更多消費者願意走進傳統市場購物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）
▲得獎是對在地攤商的一種肯定，也希望更多消費者願意走進傳統市場購物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）
彰化縣整府綠能發展處指出，彰化縣26鄉鎮共計有28處公有市場，今年彰化縣政府經濟暨綠能發展處在經濟部「因應新型冠狀肺炎病毒疫情紓困方案」計畫下爭取到3518.5萬元經費，將針對全縣14處傳統公有市場進行環境優化改善工程的市場基礎設施改善，希望打造優質購物空間，盼吸引人潮回流消費。
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