黑心！無良醫材廠販售「非醫療用消毒劑」給洗腎中心

害人命！無良醫療器材廠商違法分裝清洗洗腎機的酸性消毒劑，再出售給醫療機構供做消毒洗腎機器使用，彰化地檢署今（23）日會同彰化縣衛生局等相關單位人員，前往合銓興業搜索，確認合銓僅為下游分裝與出貨公司，進一步追查出上游的智森、泰華施涉嫌重大，檢方向法院聲押禁見。

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▲彰化地檢署今（23）日會同彰化縣衛生局等相關單位人員查扣非醫療用消毒水。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.23）

× ▲彰化地檢署今（23）日會同彰化縣衛生局等相關單位人員查扣非醫療用消毒水。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.23）

彰化縣衛生局2019年5月稽查合銓興業公司，發現違法分裝清洗洗腎機的酸性消毒劑，最糟的是這些消毒劑不是醫療用，經由院檢平台通報彰化地檢署，進而查出智森國際、泰華施這兩家公司涉嫌從2007年5月起進口和分裝、販售一般消毒劑，賣給全台60多家醫療院所洗腎中心和洗腎室，讓數千名洗腎病人蒙受感染的風險。

彰化地檢署表示，從2007年犯案至今，黑心消毒水流入市面已有2萬餘桶，不法獲利超過千萬元。彰化地檢署偵訊後，認為涉有詐欺及違反藥事法等罪嫌，命智森公司負責人吳男（59歲）30萬元交保，台灣泰華施股份有限公司負責人劉男（51歲）則有勾串逃亡之虞，向法院聲押禁見。

▲不法廠商涉嫌進口非醫療用消毒水，換裝成衛生署合格醫用器材，再出售給醫療機構供做消毒洗腎機器使用。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.23）

× ▲不法廠商涉嫌進口非醫療用消毒水，換裝成衛生署合格醫用器材，再出售給醫療機構供做消毒洗腎機器使用。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.23）

檢方調查，設址新北市的智森與設址台北市的泰華施，均非領有醫療器材製造廠許可公司，智森卻委託泰華施向泰國進口非藥用、非醫療用DIVOSAN ACTIV（酸性消毒劑），並交由彰化一家醫療製造合格廠商，將消毒劑分裝於塑膠空桶，並於空桶外觀黏貼行政院衛生署之許可字號，然後再由智森向外宣稱是醫療用品，販售給不知情的醫療機構，供做消毒洗腎機器使用。

衛生局通報彰化地檢署，檢方追查合銓興業的原料來自新北市智森國際公司，智森國際公司則委託台北市泰華施公司向外國採購一般酸性消毒劑，今年10月22日時機成熟，由檢察官何蕙君、施教文、王元郁、劉智偉、何金陞指揮彰化縣警察局刑警大隊及地檢署專案組檢察事務官，會同彰化縣衛生局、財政部賦稅署等機關，搜索廠商及犯嫌住所等4處，傳喚相關人等到案說明，同時查扣帳冊等證物。

▲不法廠商涉嫌進口非醫療用消毒水，以假換真包裝貼上有合格衛署字樣消毒劑販售。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.23）

× ▲不法廠商涉嫌進口非醫療用消毒水，以假換真包裝貼上有合格衛署字樣消毒劑販售。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.23）

檢方指出，從2007年5月到2020年5月，合銓興業總共為智森國際分裝了2萬1777桶（5公升裝）的一般酸性消毒劑，假冒醫療級產品賣給台中以北的縣市60家醫療院所洗腎中心和洗腎室，智森國際以每桶560元至600元出售，不法獲利1263多萬元。