放火遭強拍不雅片索25萬！女網美還原「真相」：我沒誠實

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青青在道歉文中指出，自己當時與「陳男」表示「有姐妹來家裡」，並坦承「和陳男說是姐妹是我的不對 我沒有誠實和他說，今天若是我誠實的和他說是男生朋友，就沒有這件事情了」；當時青青和放火在家中，沒想到陳男後來趕到女方家門口，一行人針對並質問放火，更說要打人、放到網上，放火則說用錢解決，結果陳男叫放火脫光衣服講述事情經過，還有做體操，之後手機影片在放火檢查下刪掉。（編輯：潘毅）
青青IG道歉全文如下：
9/16號在w hotel烤肉大家聚餐
結束後放火和我一同坐車離開
問說可不可以來家裡
當時我密了陳男說有姐妹來家裡
直到陳男說要回來拿衣服
但我當時沒有看到訊息沒有回覆他
和陳男說是姐妹是我的不對 我沒有誠實和他說
今天若是我誠實的和他說是男生朋友
就沒有這件事情了 在此對陳男真的非常抱歉
他急促的電鈴敲門讓當時的我不知道怎麼辦
我開門了 我希望他可以不要把事情鬧大 不要衝動
他只叫我東西收一收就走 沒有多久越來越多人來了
但他們當時針對放火 而我在收拾東西
他們質問放火 問我有沒有怎麼樣
我們也就一五一十的說
之後說要打放火 放火說希望用錢解決
陳男起初說不要用錢解決 要打他才解決
還有說要發到網路上
陳男叫放火脫光衣服講述事情經過 還有做體操
之後穿衣服 放火當時也檢查那隻手機影片都刪掉了
後來不知道陳男哥哥覺得這件事情不是大事
用錢解決就好了 不要動手 才用錢解決
而當時陳男完全不希望我干涉
只希望我趕快拿東西走人
所以後續他們本票這件事情
我完全不知道 也是昨天才知道的
走人之後我有和陳男通電話
我說放火是不知道這件事情以及無辜的
能不能他的錢由我來給 我不希望他這樣
陳男告知我不需要我來給 他很堅持對放火
我也有私訊放火和他說
對不起 我要怎麼補償你 可以見面講嗎
他回
可以 我會再跟妳說時間 不用想太多我沒跟別人說這件事，只有幫我處理的人知道而已。
我說 知道了對不起 發生這些事情不是我願意的 我真的很抱歉
我和陳男已經毫無關係 在這當中我完全沒有拿到任何一分錢
也完全沒有想過 設局 甚至仙人跳這件事情
在此我和陳男對不起
和放火對不起 這件事情是我的不對
發生這件事情對社會大眾真的很對不起
這件事情和瘋男也毫無關係 波及到他們對不起
純屬我個人行為 影響到瘋男真的非常抱歉
接下來我會反省再重新出發
也對公司感到非常抱歉 純屬我個人行為 有任何處置我都願意接受。