影／改善交通瓶頸　縣道137線林厝派出所前路口動土

為減少交通事故，彰化縣政府今（23）日辦理「縣道137線林厝派出所前路口改善工程」動土典禮，彰化縣長王惠美說，此路段將以槽化島形式分流車況，改善後預期效益可讓沿線學校，工廠、住家、農民運輸便利、紓解區域交通瓶頸、改善員林市區對外交通。

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▲「打房」12年終於成功，員林山腳路拓寬動土。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

× ▲「打房」12年終於成功，員林山腳路拓寬動土。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

彰化縣員林市縣道137線（山腳路）林厝派出所前，12年來道路中間有房舍的棘手問題，縣府2月初將地目由農業區變更為道路用地，以1600萬元完成徵收，其中由麗明營造董事長吳春山捐贈645萬元，並已於8月拆除，縣府再斥資700萬元進行道路改善，北起山腳路二段55號前、南至林厝派出所前，全長約159公尺。

王惠美表示，員林山腳路二段於民國97年由交通部公路總局補助2500萬元進行截彎取直拓寬工程用地取得，但因部分道路土地位於新、舊道路交接處而未予徵收，使得道路需繞道而行，歷年來雖有許多人奔走幫忙，仍未見改善。

▲祥獅獻瑞，彰化縣政府舉行縣道137線拓寬動土典禮，預計明年1月底完工。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

× ▲祥獅獻瑞，彰化縣政府舉行縣道137線拓寬動土典禮，預計明年1月底完工。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

員林市長游振雄指出，「縣道137線林厝派出所前路口改善工程」北起山腳路二段55號前，往南至林厝派出所前，全長約159公尺，道路寬度15~25公尺(漸變)，路面及標線改善面積約2,605.76平方公尺，新建側溝126.7公尺，路口號誌改善6處及新設路燈1處，總經費為2,300萬元，預計110年1月底前完工。

游振雄表示，台76線通車後，山腳路交通變成複雜、混亂的地方，97年山腳路拓寬時，有一些房屋留在中間，危及駕駛人視線，常發生車禍，歷屆鎮、市長也都用心要解決，他上任後在都市委員會變更地目，再送縣府、內政部審議通過變更為道路用地，才得以徵收。

▲今年8月，由當地企業捐贈645萬元下，政府終於湊足徵收費，進行道路改善。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

× ▲今年8月，由當地企業捐贈645萬元下，政府終於湊足徵收費，進行道路改善。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

王惠美強調，縣府所做的建設是最接地氣的，會整合大家的意見做出最好的方案與建設，山腳路是八卦山的重要區域，未來如何發展山腳路及員林地區的觀光景點都非常重要，所以，希望於3月內將道路改善工程如期如質的完工，本次除了路口改善，也一併新建側溝約127公尺一併解決排水問題，一起為彰化的經濟努力打拚。