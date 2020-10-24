英國學校戴口罩規定不同調！台家長淚訴：只是想保護孩子

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Maggie告訴The China Post，老師希望身為家長的他能為女兒寫一封證明書(note)，要學生上學時隨身攜帶此證明，若有老師詢問要求其脫下口罩，可馬上提出家長聲明。
隨後，Maggie先生回信給學校，內容除了同意女兒在學校整天配戴口罩保護自己以及他人之外，也強調學校應鼓勵學生戴口罩，以共同對抗疫情。
Maggie的英國老公分享道，在英國戴口罩的人數有增加，雖然有些人戴著口罩卻沒有覆蓋口鼻，或是講話時特別脫下口罩深怕對方聽不清楚。
他續談道，「這是文化差異，在這裡如果你戴著口罩，表示你生病了應該待在家。」
另一方面，Maggie表示，目前同樣就讀中學的小女兒學校防疫措施嚴格許多，包括依據姓氏劃分進入校門及放學的時間、以班為單位的社交泡泡、午餐線上訂購、課桌椅消毒等等。
根據一間英國學校發給家長的疫情相關政策指引，內容提到，英國政府建議全國托兒所、托育機構、中小學、大專院校等學生孩童不須配戴口罩，因為上述機構皆已實施防疫措施，有效降低染疫風險。
根據美國約翰霍普金斯大學統計，目前累積確診人數725,292，死亡人數達43,736人，即使疫情仍持續惡化，部分英國學校仍認為配戴口罩非必要措施。
除了Maggie媽媽之外，有位家長在臉書社團「倫敦的台灣媽媽」分享道，自己的女兒被禁止在學校戴口罩，校長回覆表示，若家長執意讓小孩在學校戴口罩，那請「帶著小孩離開學校」。
同樣地，一名網友表示，有亞洲家長讓小孩佩戴口罩上學，卻接到學校來電要家長請小孩把口罩拿下，三天後自己的小孩出現感冒症狀，令家長十分擔憂。
「我們沒出國，不代表別人沒出國，要是無症狀傳染，不戴口罩又趴趴走，防疫又更困難了。英國應該沒考慮到無症狀感染者。」
另外，有網友說道，小孩的學校也規定不能戴口罩，但是第一天送小孩去學校發現老師都有戴上口罩，引發其他家長熱烈討論質疑學校政策。
一名網友表示，政府並未強制學生戴口罩，只是建議小學生不需要戴口罩。他續道，每個學校針對是否戴口罩的政策不同，但以學校立場是鼓勵小朋友戴口罩上學，儘管一班也只有一兩位小朋友有戴口罩。