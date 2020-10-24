英國學校戴口罩規定不同調！台家長淚訴：只是想保護孩子

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英國學校戴口罩規定不同調！台家長淚訴：只是想保護孩子

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-10-24 12:30:00

示意圖
▲示意圖(Shutterstock)
The China Post報導，英國新冠肺炎疫情嚴峻，在每日病例數不斷增加下，英國近期頒布各項社交限制措施，包括全國禁止6人以上聚會。近日，一名居住在英國的台灣媽媽表示，學校戴口罩規定不一致，讓學生無所適從，也讓家長擔心小孩在學校恐面臨感染風險。
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台灣家長Maggie表示，目前大女兒就讀英國溫莎一間中學，中學規定建議學生在教室內不需要戴口罩，在走廊則必須配戴。然而，自9月英國全面開學至今，Maggie的女兒是班上少數會整天佩戴口罩的學生，因此引來校長特別關心。
▲住在英國的Maggie一家人
▲住在英國的Maggie一家人 (圖|Maggie提供)
 

Maggie告訴The China Post，老師希望身為家長的他能為女兒寫一封證明書(note)，要學生上學時隨身攜帶此證明，若有老師詢問要求其脫下口罩，可馬上提出家長聲明。 

隨後，Maggie先生回信給學校，內容除了同意女兒在學校整天配戴口罩保護自己以及他人之外，也強調學校應鼓勵學生戴口罩，以共同對抗疫情。

▲Maggie先生回信給學校
▲Maggie先生回信給學校 (圖|Maggie提供)
 

Maggie的英國老公分享道，在英國戴口罩的人數有增加，雖然有些人戴著口罩卻沒有覆蓋口鼻，或是講話時特別脫下口罩深怕對方聽不清楚。  

他續談道，「這是文化差異，在這裡如果你戴著口罩，表示你生病了應該待在家。」  

另一方面，Maggie表示，目前同樣就讀中學的小女兒學校防疫措施嚴格許多，包括依據姓氏劃分進入校門及放學的時間、以班為單位的社交泡泡、午餐線上訂購、課桌椅消毒等等。 

根據一間英國學校發給家長的疫情相關政策指引，內容提到，英國政府建議全國托兒所、托育機構、中小學、大專院校等學生孩童不須配戴口罩，因為上述機構皆已實施防疫措施，有效降低染疫風險。 

▲一名網友在臉書社群「倫敦的台灣媽媽」分享小孩學校發給家長的指引通知書。(圖|擷取自臉書)
▲一名網友在臉書社群「倫敦的台灣媽媽」分享小孩學校發給家長的指引通知書。(圖|擷取自臉書)
 

根據美國約翰霍普金斯大學統計，目前累積確診人數725,292，死亡人數達43,736人，即使疫情仍持續惡化，部分英國學校仍認為配戴口罩非必要措施。 

除了Maggie媽媽之外，有位家長在臉書社團「倫敦的台灣媽媽」分享道，自己的女兒被禁止在學校戴口罩，校長回覆表示，若家長執意讓小孩在學校戴口罩，那請「帶著小孩離開學校」。 

▲家長在臉書社團「倫敦的台灣媽媽」分享經驗
▲家長在臉書社團「倫敦的台灣媽媽」分享經驗 (圖|擷取自臉書)
 

同樣地，一名網友表示，有亞洲家長讓小孩佩戴口罩上學，卻接到學校來電要家長請小孩把口罩拿下，三天後自己的小孩出現感冒症狀，令家長十分擔憂。 

「我們沒出國，不代表別人沒出國，要是無症狀傳染，不戴口罩又趴趴走，防疫又更困難了。英國應該沒考慮到無症狀感染者。」 

另外，有網友說道，小孩的學校也規定不能戴口罩，但是第一天送小孩去學校發現老師都有戴上口罩，引發其他家長熱烈討論質疑學校政策。 

▲家長在臉書社團「倫敦的台灣媽媽」分享經驗
▲家長在臉書社團「倫敦的台灣媽媽」分享經驗 (圖|擷取自臉書)
 
一名網友表示，政府並未強制學生戴口罩，只是建議小學生不需要戴口罩。他續道，每個學校針對是否戴口罩的政策不同，但以學校立場是鼓勵小朋友戴口罩上學，儘管一班也只有一兩位小朋友有戴口罩。 
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