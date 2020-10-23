影／福興鄉農田燒出「地熱谷」　高壓電線斷落釀災

哇！怎麼沒電了？受到東北季風來襲的影響，兩天來為彰化沿海地區都帶來瞬間強陣風，風勢之強勁有如在颳颱風一般，沿海風勢更狂猛，群樹都亂舞，今（23）日福興鄉彰鹿一處高壓電線斷落，造成福興鄉彰鹿路四段及五段附近有658戶停電，台電派員迅速搶修，10點57分全部復電。

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▲消防員頂著強風撲滅農田火勢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

× ▲消防員頂著強風撲滅農田火勢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

台電彰化區營業處業務經理楊玉菁表示，所幸「偵測系統」都有立即準確回報斷線資訊，分區立即啟動搶險機制，都能迅速修復並恢復供電，其他沿海區域也展開強化檢修的機制，希望能降低民怨。

福興鄉彰鹿路旁一處已採收的稻田，今天上午突然冒出濃煙與火光，路過民眾發現是電線斷裂墜落稻田內所產生的電壓引燃火勢，消防局與台電單位據報都派員趕往現場搶救，消防員到場發現疑是電線引發火勢，不敢貿然處理，已由台電方面先行斷電再噴水灌救，這起火勢也造成當地658戶停電。

▲民眾當成溫泉區「地熱谷」，用生雞蛋實測竟然一下子就煮熟了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

× ▲民眾當成溫泉區「地熱谷」，用生雞蛋實測竟然一下子就煮熟了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

福興鄉彰鹿路4到5段附近台電高壓電線，疑因被強勁的東北季風吹斷，導致高壓電線斷落到電桿旁農田，瞬間造成休耕農田稻桿燃燒成火球，火勢很快被撲滅，不過，這把天降下來的火源卻把農田燒出「地熱谷」，泥土因高溫燃燒變成沸騰「泥漿」，民眾當成溫泉區「地熱谷」，用生雞蛋實測竟然一下子就煮熟了。

▲火源卻把農田燒出「地熱谷」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

× ▲火源卻把農田燒出「地熱谷」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

這起高壓電線斷落發生稻田火警的意外，發生於今天上午9點18分，波及彰化縣福興鄉彰鹿路4段及5段附近供電斷電，停電戶數共658戶，台電彰化區營業處表示，事故主因為高壓線斷落，斷落原因與今天風勢強勁有關，民宅停電的部分今天上午10點57分已全部復電，台電將持續加強線路巡視點檢工作，防止停電事故發生。

▲東北季風吹太強，福興鄉彰鹿路旁電線斷裂墜落稻田內所產生的電壓引燃火勢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

× ▲東北季風吹太強，福興鄉彰鹿路旁電線斷裂墜落稻田內所產生的電壓引燃火勢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.23）

楊玉菁表示，進入秋冬季節，東北季風逐漸增強，呼籲民眾如果發現有高壓電線遭強風吹斷，千萬不要靠近或撿拾，以免發現危險，可緊急通報1911進行檢修；如因天然災害一時造成停電，籲請鄉親也能體諒，台電公司都會緊急修復。