中職／富邦統一封王戰　賴清德到場見證歷史

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由於昨日比賽因雨延賽，今天賴清德還特別到場，他在臉書寫下：「實在很可惜，原本潤喉糖、加油外套都已經準備好了，準備要到新莊棒球場，觀看統一獅大戰富邦悍將，可惜球賽因雨延賽了。」

身為前台南市長，賴清德也對猛獅不陌生，還曾跟「草總」謝長亨一起播過12局大戰，他在獅隊臉書留言：「今年要拚總冠軍，外野那群人，球場見。」





賴清德也跟中職會長吳志揚、秘書長馮勝賢、富邦集團二董蔡明興、悍將領隊蔡承儒、副領隊陳昭如、獅隊領隊蘇泰安一起坐在本壘後方。不但跟附近球迷揮手致意，還親自幫小球迷簽名。