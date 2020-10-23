中職／富邦統一封王戰　賴清德到場見證歷史

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中職／富邦統一封王戰　賴清德到場見證歷史

記者吳政紘/新北報導

calendar_today2020-10-23 19:26:43

▲副總統賴清德觀賞中職賽事。（圖／葉政勳攝）
▲副總統賴清德觀賞中職賽事。（圖／葉政勳攝）
富邦悍將今日與統一獅進行下半季冠軍爭奪戰，只要悍將贏球就能封王，副總統賴清德也到場見證歷史，並為「外野那群人」加油。
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由於昨日比賽因雨延賽，今天賴清德還特別到場，他在臉書寫下：「實在很可惜，原本潤喉糖、加油外套都已經準備好了，準備要到新莊棒球場，觀看統一獅大戰富邦悍將，可惜球賽因雨延賽了。」

身為前台南市長，賴清德也對猛獅不陌生，還曾跟「草總」謝長亨一起播過12局大戰，他在獅隊臉書留言：「今年要拚總冠軍，外野那群人，球場見。」

賴清德也跟中職會長吳志揚、秘書長馮勝賢、富邦集團二董蔡明興、悍將領隊蔡承儒、副領隊陳昭如、獅隊領隊蘇泰安一起坐在本壘後方。不但跟附近球迷揮手致意，還親自幫小球迷簽名。

▲副總統賴清德觀賞中職賽事。（圖／葉政勳攝）
▲副總統賴清德觀賞中職賽事。（圖／葉政勳攝）
 
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